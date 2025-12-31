台北跨年晚會19時至凌晨3時實施3階段交管 大眾運輸搭乘攻略一次看

台北跨年晚會已經開始彩排，也湧現不少排隊人潮，甚至有人兩三天前就來卡位。就怕影響交通，從今（31）晚7點到明年1/1凌晨3點，晚會周邊將實施3階段管制。另外北捷連續42小時不打烊，信義區37線公車也會延後收班，還規劃了3線散場巡迴接駁公車。

即使下著毛毛雨，台北跨年晚會一早已經進行彩排，周邊陸續開始湧現人潮，甚至有人兩三天前就來打地舖，就是為了卡好位。晚會現場人潮肯定擠爆，依照往年慣例將分3階段交通管制。

第1階段從晚上7點到8點，松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北，以及基隆路和逸仙路以東，車子只出不進；第2階段是從晚上8點到10點，再擴大到逸仙路和仁愛路；第3階段是晚上10點一路到隔天凌晨3點，管制範圍將延伸到莊敬路和光復南路。

台北跨年晚會周邊19時至凌晨3時實施3階段交管。圖／台視新聞

北捷42小時不收班 綠線「這2站」進站免費

大家嗨翻跨年，北捷也不打烊，除了42小時不收班，北捷也祭出搭乘優惠，晚間10時30分至隔天早上6時，只要從綠線的南京三民到和台北小巨蛋進站，無論搭多遠，車資一律免費。就怕旅客卡在紅線和藍線等車等太久，希望大家開心跨年，也能平安回家。

3線散場接駁公車 37線信義區周邊公車延後收班

臺北市公共運輸處規劃3線散場接駁公車，1/1 00：00至01：30以巡迴方式輸運，1號線是往捷運忠孝新生站，在仁愛路/延吉街口搭乘；2號線是往捷運公館站/六張犁站，基隆路2段/信義路4段450巷口，「吳興街口」站搭乘；3號線是往木柵、景美、深坑，松德路/信義路口搭乘。

北市規劃3線散場巡迴接駁公車。圖／臺北市公共運輸處提供

另配合跨年活動。有37線信義區周邊公車配合延後收班，其中行經信義商圈之末班車預估時間約為01：30；非行經信義商圈周邊之捷運接駁公車，末班車行經捷運站之預估時間約為01：00。

YouBike二階段管制周邊場站 管制區勿騎乘

YouBike將分二階段管制周邊場站，12月31日下午5時起，捷運象山站、台北101周邊40站暫停營運；晚間7時起，新增三興公園、象山公園等25站，共計65站暫停營運，1月1日凌晨3時起恢復營運。因跨年活動人潮眾多，管制區內請勿騎乘，建議民眾下車牽行，以維護自身安全。

YouBike分二階段管制。圖／YouBike提供

