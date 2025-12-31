台北跨年晚會2千餘警力維安 北捷動員近3千人

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北31日電）「台北最high新年城—2026跨年晚會」今晚登場，台北市警方規劃2156名警力、858名義警交針對活動現場維安，台北捷運全系統動員近2900人，引導旅客及維護站體安全。

「台北最high新年城—2026跨年晚會」將登場，台北市觀光傳播局長余祥29日已對外說明活動規劃，會場今天上午10時清場，下午1時開放入場，為確保場地安全，2個重要路口節點由員警對可疑人物以金屬探測儀搜檢。

台北市警局透過訊息表示，針對2026跨年晚會使用警力2156名（台北市警局建制1570名、警政署支援警力586名）及民力共858名。

此外，台北捷運自今天早上6時起至明年1月1日24時，連續營運42小時不收班（小碧潭、新北投支線除外）。台北捷運公司今天透過訊息提到，全系統動員近2900人，引導旅客及維護安全。

北市府針對活動周邊YouBike以二階段管制場站，今天下午5時起，捷運象山站、台北101周邊40站暫停營運；晚間7時起，新增三興公園、象山公園等25站，共計65站暫停營運，明年1月1日凌晨3時起恢復營運。

北市府對信義計畫區自今晚7時起實施三階段交通管制。第一階段從晚間7時至8時，管制松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，車輛只出不進。

市府轉運站今晚7時起，車輛禁止進入，旅客須至管制區外替代站位搭車。

第二階段從今晚8時至10時，除第一階段管制範圍，擴大範圍至逸仙路與仁愛路，禁止車輛進出。

第三階段從今晚10時至明年1月1日凌晨3時，擴大範圍至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路（松德-松仁、莊敬-基隆、基隆-光復南路北側慢車道）、松仁路、莊敬路、光復南路（忠孝東-仁愛）及忠孝東路（光復南-松信），禁止車輛進出。（編輯：陳清芳）1141231