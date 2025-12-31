台北跨年維安全面戒備 蔣萬安：上緊發條堅持到最後一刻

員警金屬探測檢查，市長蔣萬安也不例外。(記者廖振輝攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市跨年晚會即將熱鬧開唱，台北市長蔣萬安下午3點左右到主舞台前視察整體維安整備，他說，特別結合警消、民力、民防、保全總共3014位在現場執勤，市府以及101周邊特別重點部署，「今天晚上的跨年活動，絕對上緊發條、不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全」。

蔣萬安說，特別選在傍晚跨年活動開始前到各地點視察，相關維安工作，要確定所有安全工作部署一切到位、落實，會啟動相關維安措施，包含偵爆犬、身分查證、無人機監控、數位科技的偵蒐、車阻，以及特警的進駐，這次特別結合警消、民力、民防、保全總共3014位在現場執勤，特別針對市府以及101周邊進行重點部署。

蔣萬安說，對包括爆裂物威脅、隨機襲擊、防踩踏的疏散，事前數次沙盤推演，8處的緊急醫護站可以給予支援，提醒市府各單位的同仁，以及民間力量的夥伴，今天晚上的跨年活動，絕對上緊發條、不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全，這是我們的責任、使命，透過實地視察來了解相關的部署狀況，隨後時刻都要部署到位。

警察局指出，現場有警用照明車，可以加強照明；指揮車配有揚聲器，現場有突發狀況可以加以廣播，引導疏散群眾，制止突發狀況；新北市警犬隊也支援兩隻偵爆犬，針對舞台週邊進行危險物品的探查；運用無人機干擾槍戒備；維安特勤將定點守望、巡邏，劃分五大區，細分成27個小區，機動打擊部隊可以即時介入。

新北市警犬隊也支援兩隻偵爆犬，針對舞台週邊進行危險物品的探查。(記者廖振輝攝)

運用無人機干擾槍戒備。(記者廖振輝攝)

蔣萬安說，「今天晚上的跨年活動，絕對上緊發條、不鬆懈，堅持到最後一刻，確保所有前來民眾的安全」。(記者廖振輝攝)

台北市跨年晚會舞台前已經有許多人冒雨入場卡位。(記者田裕華攝)

