台北跨年維安升級！ 出動偵爆犬、千名警「民眾進場需安檢」

員警荷槍實彈在舞台周邊來回，為了防止1219攻擊事件重演，北市府全面戒備。（圖／東森新聞）





再過幾天就要迎接2026，這次各縣市府，針對跨年晚會的維安，都進行全面大升級，就是要防止1219攻擊事件重演。尤其在台北市，投入超過1300名警力，在會場入口以金屬探測器實施安檢，同時出動偵爆犬，在現場進行巡檢。

員警荷槍實彈在舞台周邊來回，為了防止1219攻擊事件重演，北市府全面戒備，12月31號跨年晚會當天，投入警力至少1300位。

這回北市府跨年維安全面升級，在12月31號跨年晚會當天，也會有兩隻偵爆犬，只要看、嗅到可疑的物品，他們就會趴下或者是蹲下，做出警戒動作。

廣告 廣告

拉高維安層級，從人力到設備都要升級，地面有偵爆犬和員警，更向中央申請40位維安特勤，空中監控就交給無人機，讓整體維安更加嚴密。

台北市警察局信義分局長李憲蒼：「（12／31）會拿金屬探測器，請民眾進入舞台區，攜型的一些包包主動打開來，讓我們用目視做一個檢查。」

不只台北市繃緊神經，在新北淡水漁人碼頭，31號也會有跨河煙火，當天會增設70名機動處理組，以及13處即時影像傳輸，在人潮密集區，500位警力全面部署。現場廣播：「脫口罩配合安檢。」

而在台中市長盧秀燕也親自視察跨年安全演練。

模擬演練：「隨機攻擊現場的觀眾。」

實際模擬有人隨機攻擊，若當天真有突發狀況，中市府也做好因應。

台中市長盧秀燕：「一種是預防性的細胞簡訊，告訴所有附近的民眾，（晚會）現場人數已經爆掉了，那不希望再進來，當危安事件發生的時候，會發（細胞）簡訊，讓現場的民眾，以及附近方圓幾公里的民眾，他知道發生了什麼事情。」

另外在台南也事先模擬，有歹徒在跨年晚會現場，丟出煙霧彈持刀攻擊。模擬演練：「疏散人群。」

在1219事件之後，如何讓每位市民安心跨年，成了各縣市府最大考驗。

更多東森新聞報導

迎2026！印度神童稱中國恐有恐攻 龍婆警告三戰將爆發？

綠曝北車上回演習是6年前！交長：頻率、次數確實不夠

跨年晚會倒數！北捷42小時不收班 「這2站」進站免費搭

