台北跨年維安升級！出動1300警力、20特勤 蔣萬安下令「萬無一失」

1219台北隨機殺人案過後，台北市維安升級，今晚的跨年晚會更有五大措施，包括出動1300名警力、20名特勤人員，警察也會以金屬探測器查驗民眾包包等，確保安全。台北市長蔣萬安也於本周市政會議中表示，此次跨年共有三重挑戰，跨年晚會、蔡依林演唱會、元旦路跑，他下令維安必須全面到位，萬無一失。

蔣萬安表示，這一年來各局處都相當辛苦，尤其這段時間警察同仁特別辛苦，忙得人仰馬翻，他特別請警察局長李西河讓同仁們再辛苦幾天，確保此次跨年能平安度過。

蔣萬安指出，此次包括跨年晚會、蔡依林演唱會、元旦路跑等大型活動，同時段多人潮、跨場域的三重挑戰，對市府來說是一次重要的實戰檢驗，所以他要求這次不只是窗口進駐應變，所有相關局處都必須全面到位，首長一律待命，除了守好各自的責任區，也要跨局處協作，橫向聯絡，保持暢通，「所有局處也務必逐項確認，按照最高標準確保萬無一失。」

蔣萬安也說，今年已進到尾聲，他要特別感謝各局處的努力，讓台北市年末的活動非常的豐富跟精彩，其中即將到來的跨年晚會，邀請到睽違12年回到台灣表演的韓國傳奇女團KARA，為了迎接KARA，觀傳局也規畫了四昂4大應援版面和2天的捷運站限定播音，受到很大的迴響，他還看到有粉絲說要從韓國、香港來台北跨年。

不僅如此，蔣說，明年的1月2號，韓國人氣女團BABYMONSTER也將來到台北小巨蛋開唱，北市府也同樣規畫一系列的城市應援，包含觀光景點、打卡點、限定捷運列車塗裝和貓纜車纜車廂，以及小巨蛋周邊的一系列應援等，此外還有一連串在台北大巨蛋舉行的「韓國葛萊美獎」金唱片頒獎典禮、韓國女團TWICE等知名演唱會，期許各局處可以更貼近粉絲，為大家帶來精彩的城市應援。

