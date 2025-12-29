台北跨年維安升級 警力、防爆犬出動

為避免即將到來的跨年晚會有意外發生，台北市警察局及轄區信義分局29日說明晚會警力部署與各項安全整備措施，全面提升維安層級。（黃世麒攝）

「台北最High新年城2026跨年晚會」明天登場，台北市政府29日宣布全面升級維安部署，除將動員1100名警力、200名民力，另有27組機動打擊小組、霹靂小組、2隻防爆犬執行機動防護及場地勘查。北市觀傳局表示，31日上午10時主舞台前將清場，下午1時才開放民眾進場；台北捷運31日晚間10時30分至隔天上午6時30分，從南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車旅客，可享不限站數、單趟車資免費的搭乘優惠。

台北日前發生隨機殺人案，市府強化跨年維安，北市府副祕書長俞振華表示，今年維安共有5大重點措施，將設置管制區，若有人鬧事或散布謠言，警方將依《社會秩序維護法》送辦；雖然在技術上設立安檢門有困難，但晚會出入口皆有金屬探測器做初步檢查，必要時將要求打開隨時包包檢查物品，活動現場特勤警察將配槍枝、械彈、無線電和辣椒水。

俞振華指出，晚會活動畫設5大區、27小區，每1個小區各有1組機動打擊小隊，每隊有5名成員，每組由1名幹部、3名制服警員、1名便衣刑警組成，除基本械彈配備，還有電擊槍、臂盾、鋼叉；除安排30輛大型警備車、巡邏車，防止有心人士駕車衝撞，這次更投入防爆犬、制高點及無人機；從內政部警政署保安警察第一總隊申請20名霹靂小組警力，並結合民防、義警、義消與守望相助隊。

為防止人潮湧入造成踩踏意外，信義警分局在主舞台觀眾區、南北廣場、台北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規畫「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。制空方面安排無人機小組，對未申請無人機升空的使用者將強制降落或要求返航。

捷運公司提醒民眾，屆時跨年晚會散場，板南線市政府、國父紀念館，以及淡水信義線象山、台北101捷運站人潮較多，12月31日晚間10時30分至明年1月1日上午6時，從南京三民站、台北小巨蛋站進站搭車旅客，享不限站數、單趟車資免費。

有鑑往年跨年晚會結束信義商圈人潮壅塞，警方將視情況彈性運用道牌管制松壽路16巷、20巷夜店區，並加派警力巡邏與守望。