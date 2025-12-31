台北跨年維安戒備！擬首度發送細胞簡訊 防爆犬、無人機都上陣

台北市政府前跨年晚會還沒開始，31日一早就有粉絲冒雨在場邊眺望舞台上緊鑼密鼓的彩排引頸企盼。(記者田裕華攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕因應1219台北捷運連續攻擊，今晚登場的台北市跨年晚會全面戒備、維安規格升級，嚴格禁止攜帶毒品、刀、槍械、爆裂物等，也不建議攜帶布條、橫幅及氣球等大型或影響視線之物品，同時首度將發送手機細胞簡訊示警，管制區域內如遇到人流過於擁擠、危機事件，就會由應變中心評估發送簡訊提醒。

台北市觀傳局也指出，今天早上10點進行清場，下午1點統一開放進場，規劃進場時在2個重要入口節點，加派員警並用金屬探測器，針對可疑人事物探測與搜檢。跨年活動現場禁止攜帶物品，除毒品、刀(槍)械、爆裂物外，也禁止攜帶炮竹煙火、壓縮氣體(罐)、卡式爐、煤氣罐、發光氣球等可能影響安全之物品。

今天天氣陰雨綿綿，觀傳局也表示，為了現場維安需求，以及避免影響他人視線，請大家進到晚會會場不要撐傘，穿著透明輕便雨衣。

台北市跨年晚會全面升級安全維護，出動1300名警力、20名特勤人員，警衛部署區分平面、至高與捷運站3個層面，將於人潮聚集的路口及路段，預置30輛大型警備車和巡邏車，防止有心人士駕車衝撞。

晚會活動範圍劃設5大分區，配置槍枝、彈械、無線電和辣椒水，進一步分成27個小區，共有27組機動打擊部隊，每隊5人，除了上述基本配備，另有電擊槍、臂盾和鋼叉等，也新增防爆犬搜索。

防踩踏部分，在主舞台觀眾區等5處設置5個採證高台、高功率喊話器、135組LED引導指示牌、強力手電筒和大聲公，結合無人機小組及周邊監視器，即時監看現場畫面，回傳市府的聯合指揮所與分局的前進指揮所，以利掌握第一時間狀況。

