台北跨年聚20萬人！周湯豪「帥到沒聲」錯愕發聲

台北最high新年城－2026跨年晚會 周湯豪 (記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，「台北最High新年城2025跨年晚會」今(31)晚上7點在市政府前登場，今年由「Sandy」吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，迎接倒數迎來2026年後，由周湯豪輪番玖壹壹登場獻唱。

周湯豪帶來《帥到分手》、《我的I》、 《罵醒我》、《需要你的美》等歌曲，但唱《帥到分手》時現場突然沒聲音，讓網友一度以為是他忘詞。他受訪被問到此事，錯愕表示：「有嗎？我真的沒感覺，可能是網路的問題，有時候轉播跟演出不太一樣，我不太會忘詞，只會唱錯詞。」

周湯豪也提到今年雨下很大，在舞台時險些滑倒。周湯豪還跟玖壹壹帶來限定表演，他說：「因為大家都很忙，昨天才有機會合體，為了跟他們彩排，我也是起了個大早沒睡，昨天沒睡。今天大家一起在雨中一起演出很浪漫，我以前各種情況都有遇過，不要摔倒就好！」

今年台北跨年由美秀集團、李千娜、幻藍小熊、畢書盡、味全龍小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹輪番獻唱。活動現場累積約20萬人次。

