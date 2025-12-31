台北跨年超商拚了！拆玻璃門忙補貨 擺滿能量飲料、暖暖包、雨衣

台北跨年晚會附近便利商店也「拆除玻璃門」，另外架設兩台結帳機台與微波爐，迎接客人。(記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕迎接2026年，台北市府今晚舉辦跨年晚會，大巨蛋今天也有蔡依林演唱會，預期會吸引眾多人潮。附近便利商店「拆除玻璃門」迎接更多客人，因應跨年擺滿能量飲料、暖暖包、雨衣，原本門口區域布置關東煮區，更在另外架設兩台結帳機台與微波爐；還有店家現在仍在填滿微波食品貨架，讓信義周邊民眾可以暖暖過新年。

走遍信義商圈、市府以及大巨蛋周圍超商，店員辛勤搬移飲品、加熱關東煮高湯，為了商機摩拳擦掌。一家信義區超商將兩片玻璃大門拆除，在騎樓一隅將暖暖包、雨衣、衛生紙堆疊成一座小山，旁掛滿雨具。旁邊則是提神飲料與茶水，店員則站在後方特別放置的收銀機待命。往商店內走，可以看見酒櫃全滿，旁邊零食櫃更有另外一籃飲品。走到另一間超商，店員也積極擺好微波食品與即時食品等，供凌晨肚子餓的民眾覓食。

相對平日，超商店員數量也增加，至少有2至3人為了夜間跨年人潮布置店舖、抬起一箱箱食物與飲料，更有2人以上結帳人員、2名烹煮湯品。

便利商店「拆除玻璃門」，門口設關東煮區。(記者蔡愷恆攝)

便利商店也「拆除玻璃門」因應跨年擺滿能量飲料、暖暖包、雨衣。(記者蔡愷恆攝)

台北跨年晚會附近便利商店「拆除玻璃門」，以迎接更多客人。(記者蔡愷恆攝)

便利商店因應跨年擺滿能量飲料、暖暖包、雨衣，。(記者蔡愷恆攝)

附近便利商店也「拆除玻璃門」迎接更多客人，因應跨年擺滿能量飲料、酒精、暖暖包、雨衣，原本門口區域布置關東煮區，更在另外架設兩台結帳機台與微波爐。(記者蔡愷恆攝)

超商現在仍在填滿微波食品貨架。(記者蔡愷恆攝)

