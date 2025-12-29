台北跨年防踩踏為維安重點 警方加派無人機、27組機動打擊部隊

台北捷運隨機攻擊案震驚社會，為確保跨年晚會能安全、順利地進行，台北市政府今天(29日)宣布多項維安措施與規定，12月31日當天不只加派維安特勤警力，還組織機動打擊部隊，以因應突發狀況，此外，防止踩踏意外發生是這次維安重點工作之一，松壽路夜店區若人潮洶湧，將實施管制、只出不進。

台北市信義分局分局長李憲蒼今天表示，信義分局已向市警局、保一總隊申請到40名維安特勤警力，12月31日上午在會場進行地毯式申檢，場地申檢完之後，定點守望、分區巡邏，警方已在信義區劃設5個分區、27個小區，在這27小區內，所有執勤員警一律都要佩戴槍枝、無線電、辣椒水等基本配備，此外，更安排27組機動打擊部隊，每小隊有5名成員，機動打擊部隊除了基本配備之外，還須攜帶電擊槍、立盾、鋼叉等裝備，以因應突發狀況。

李憲蒼並表示，警方已向警政署申請了防暴車、照明車、指揮車、拖吊車等，以因應跨年當天從早到晚各種突發狀況，在人潮聚集的路段，也將事先預置30輛的大型警備車輛跟巡邏車，以防止有心人士駕車衝撞產生危害。

李憲蒼表示，針對捷運站體周邊及站體內人潮疏導，信義分局也會跟台北捷運公司、捷運警察隊積極配合避免任何狀況發生，維安部署也不僅限於平面，為掌握制空，分局已向刑警大隊申請無人機，當天將一律強制任何未申請獲准升空的無人機降落或返航，無人機也將把晚會活動現場周邊的車潮、人流、突發狀況即時回傳市政府的聯合指揮所，方便指揮官即時掌握現場最新消息，尤其防止踩踏意外發生是這次維安重點工作之一。他說：『(原音)我們在5個處所先預置了5個採證高台、5組的高功率喊話器、135組的LED引導指示牌，另外配合強力手電筒、無人機小組，另外周邊的錄影監視器即時監看現場的畫面，回傳到市政府的聯合指揮所，還有我們分局的前進指揮所，適時引導跟疏散民眾，避免踩踏的發生。』

李憲蒼表示，往年跨年晚會結束後，不少民眾將集中前往松壽路16巷跟20巷，為避免發生類似南韓梨泰院踩踏事故發生，信義分局日前已跟附近夜店、餐飲業者開會溝通，跨年夜這區若人潮過多，警方將實施管制、只出不進。

台北市政府觀光傳播局余祥表示，12月31日下午1時會場將開放民眾進場，現場將利用金屬探測器進行安檢；李憲蒼提醒民眾請勿攜帶槍枝、刀械、毒品、爆裂物等違禁物品，分局已做好萬全準備，如果民眾在現場發現任何異常狀況，請隨時向現場員警、義交、義警、義消或守望相助隊志工及時反映，警方將第一時間處理排除狀況，以確保民眾安全歡度跨年夜。(編輯：許嘉芫)

