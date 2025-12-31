台北跨年 / 下雨降溫！101室內外兩樣情 市集冷颼颼、鼎泰豐已停止取號

記者陳韋帆、鍾釗楨／台北報導

不少人聚集到台北101等待跨年煙火，但在降雨低溫下，101室內餐廳與戶外市集呈現冷熱兩樣情。（圖／記者鍾釗楨攝影）

2025年最後一天，不少人聚集到台北101等待跨年煙火，不過，受東北季風影響室外溫度已降至15~16渡溫且有雨，導致101室內餐廳與戶外市集呈現兩樣情，台北101對面攤位原預計吸引人潮，卻人氣冷颼颼，遊客多轉往周邊室內躲雨取暖，而知名餐廳鼎泰豐甚至在下午5點就因人潮爆滿停止取號，呈現兩樣情。

由於降雨又降溫，不少民眾改採「先果腹、再應戰」策略，導致101及周邊其它商場空間擠滿避雨人潮，而知名餐廳鼎泰豐也因人潮過多，已停止取號。（圖／記者鍾釗楨攝影）

由於降雨又降溫，不少民眾改採「先果腹、再應戰」策略，導致101及周邊其它商場空間擠滿避雨人潮，捷運局也提醒，隨跨年煙火施放時間接近，信義區人潮將持續湧入，目前捷運台北101/世貿站已實施人流管制，並呼籲前往跨年的民眾務必隨身攜帶雨具並加強保暖。

隨著2026年即將到來，元旦將迎來入冬後最強冷空氣，氣象署預估，元旦當天北部局部地區將進一步下探至6度左右，甚至有機會達到寒流等級。提醒計畫前往跨年或追曙光的民眾，在狂歡之餘更要隨時注意身體狀況，確保在安全與溫暖的狀態下迎接新年。

