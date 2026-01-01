台北跨年「傳奇女團」登台 萬人秒感動哭：時代的眼淚

昨是跨年夜，一名男子在家收看台北101跨年轉播時，見韓國二代傳奇女團KARA登場演唱，情緒瞬間被點燃，忍不住直呼「真的要發瘋」，大讚台北市跨年卡司誠意十足，貼文吸引逾1.4萬人按讚，不少網友也留言表示，勾起滿滿青春回憶，甚至有人笑說「今年本來對跨年都淡淡的，但台北有KARA直接瘋掉，真的是時代的眼淚」。

原PO昨在Threads發文指出，台北101跨年晚會壓軸邀請KARA登台演出，讓他一邊看直播一邊激動直呼「真的要發瘋了」，多首經典歌曲接連響起，瞬間喚起追韓團的青春回憶，直言「根本是在逼哭老韓粉」。

原PO也提到，透過轉播畫面看到現場不少觀眾跟著一起合唱，讓他感動，大讚台北市能成功邀請KARA來台跨年演出，誠意十足，也為跨年夜留下難忘回憶。

該篇貼文引起1.4萬人讚，其他網友也在社群平台上發文，「沒想到會在台灣跨年晚會看到KARA，再次感謝台北」、「不愧是二代女團啊！太多歌曲太經典了回憶啊！時代的眼淚，KARA實力超強的」、「KARA我真的好喜歡，根本時代眼淚」、「在此宣布此局跨年夜為台北勝利，KARA舞台魅力真的太強大」、「壓抑不住興奮感，真的完全能懂這份感動」、「今年本來對跨年都淡淡的，但台北有KARA直接瘋掉」。

