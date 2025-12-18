台北跨年 北捷42小時不收班

北市交通局為配合跨年活動，自31日19時起至115年1月1日3時止，於信義計畫區分3時段交通管制。（本報資料照片）

台北市政府將於31日舉行「台北最High新年城2026跨年晚會」，交通局為配合活動，自31日晚間7時起至民國115年1月1日凌晨3時止，在信義計畫區分3個時段交通管制，周邊公車有37路線將配合延後收班至凌晨1時30分，台北捷運則是從31日清晨6時起「連續42小時」不收班。

交通局運輸管理科長朱宸佐指出，跨年當天將分為三階段交管，第一階段管制區域為松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東及忠孝東路以南，該區域從晚間7時起，車輛只出不進。

第二階段則是晚間8時起至10時，擴大範圍納入逸仙路及仁愛路段，禁止車輛進出；第三階段則是晚間10時到115年1月1日凌晨3時，管制範圍擴大至忠孝東路5段236巷、松德路168巷、松德路、信義路、松仁路、莊敬路、光復南路及忠孝東路段，禁止車輛進出。

朱宸佐提醒，自31日下午5時起，管制範圍內路邊汽機車停車格禁止停車，周遭YouBike租借站也會暫停營運並禁止騎乘。

大眾運輸配合跨年延時營運，北捷自31日清晨6時起「連續42小時不收班」，松山新店線將配合蔡依林大巨蛋演唱會及跨年散場時段，在31日晚間10時30分至115年1月1日清晨6時，推出不限站數當趟車資免費優惠。

公運處表示，跨年將提供4線接駁車，民眾往捷運忠孝新生站可至仁愛路與延吉街口搭乘；往捷運公館站可至基隆路與文昌街口搭乘；往木柵、景美至信義、松德路口西側乘車；往捷運南京三民站自大巨蛋搭乘。