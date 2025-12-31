台北跨年／台北101跨年煙火！五月天出現在《我們的世代 Gen. TAIWAN》

記者陳韋帆／台北報導

台北101此次6分鐘煙火秀主題《我們的世代 Gen. TAIWAN》共五大作品，101也率先釋出模擬圖，讓民眾們可搶先。（模擬圖／台北101提供）

2025邁入最後一天，今(31)日不少人湧入台北101搶看跨年煙火，台北101此次6分鐘煙火秀主題《我們的世代 Gen. TAIWAN》共五大作品，101也率先釋出模擬圖，讓民眾們可搶先看。

台北101指出，回顧2025年，台灣在世界舞台大放異彩，在各領域發光發熱、耀眼國際。展望2026年，我們將以更堅定的步伐並肩前行，共同開創屬於台灣的下一個黃金世代。《我們的世代 Gen. TAIWAN》象徵這個世代的創新與自信，也象徵你、我、以及每一位勇敢的台灣人，都是讓這片土地持續發光的力量。

廣告 廣告

台北101跨年煙火模擬圖。（模擬圖／台北101提供）

0:00-1:16

主題：大航海時代 ／ 詹維全〈勇者・啟程〉

輕快的節奏啟航，描繪勇者揚帆、迎向未知旅程的壯麗畫面。旋律充滿探索與前行的力量，搭配煙火明亮又多彩的開場效果，加上「微笑」與「愛心」造型煙火，象徵「以微笑迎接新年、用愛照亮未來」，為2026年揭開最燦爛的序幕。

1:16-2:13

主題：民主時代 ／ 賴慕恩〈未完的吶喊 Unfinished Shout〉

強烈節奏與搖滾能量貫穿全曲，取樣「國旗歌」並使用下課鐘聲旋律，喚起許多人共同的成長記憶。煙火以俐落線條及明快節奏連續綻放，簡潔卻震撼，打造出具象徵性與力量感的視覺亮點。

2:14-3:39

主題：台味節奏 ／ 五月天〈第一天〉

象徵全新開始與無限希望，明亮吉他與輕快節奏營造滿滿元氣。煙火隨著愉悅旋律奔放，穿插閃耀的點狀特效，讓現場情緒飆升至最高點，一同迎向2026年的「第一天」。

3:39-4:46

主題：科技之島 ／ 林樺霖〈T-Island〉

T-Island的T同時代表Taiwan與Technology。音樂融合電子合成器與台灣傳統音樂元素，呈現科技與文化的交會，也展現新一代創作技術的多元風貌。煙火以特殊變色效果、噴發式線條及光束，描繪一座充滿未來感的科技島嶼——台灣。

4:47-6:00

主題：多元的土地 ／ 張富隆〈聲織福爾摩沙〉

融合管弦樂、北管、原住民兒童合唱與國樂，以音樂描繪台灣多元文化的深度與魅力。澎湃旋律搭配華麗的璀璨星環煙火，最後以金色煙火收尾，象徵這片土地蓬勃的生命力，為整場跨年煙火寫下最動人的最終章。

更多三立新聞網報導

台北跨年／看101 煙火注意！20萬人湧入 三階段交管、YouBike攻略必看

台北跨年 / 下雨降溫！101室內外兩樣情 市集冷颼颼、鼎泰豐已停止取號

房市陷無人獲利的生存風暴！591揭建商慘況：預售屋半年賣3成就及格

獨家／曹西平猝死！遺囑遺產全給乾兒子 遇台灣上古惡法恐讓他難如願

