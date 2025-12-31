台北跨年》吳姍儒低溫「開洞露深溝」性感炸！黃豪平踩10cm鞋拚了

圓圓（左起）、黃豪平、吳姍儒、夏和熙一同主持台北跨年。（謝采恩）

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」今（31）日在台北市民廣場登場，由吳姍儒（Sandy）、夏和熙、黃豪平和圓圓聯手主持。吳姍儒今小露性感，開洞大方秀出深溝，展現為母的誠意。黃豪平則是腳蹬高達10公分的厚底鞋，「今年氣勢不能輸」，吳姍儒坦承4人超級不熟，可是等一下要一起主持6、7個小時，應該會變熟。

圓圓今身穿流蘇低胸小洋裝，但天氣陰綿綿，帶點冷風，問她是否擔心會冷？她則認為，有跳舞就不冷，「連續10幾年都是這樣冷過來的」。圓圓今帶著脊椎間韌帶有傷，如今要帶傷演出，相當敬業。

廣告 廣告

「臺北最High新年城-2026跨年晚會」重磅卡司韓團KARA、性感實力唱跳女神安心亞、潮流搖滾i人學長周湯豪、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、影視歌三棲全能歌后李千娜、賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii畢書盡、全創作冠軍男團U：NUS等，眾星輪番開唱一起度過跨年夜。

更多中時新聞網報導

Rain二度攻蛋倒數 火辣可期

AI輔助抓氣胸 避免延誤病情

許志豪攜翁鈺鈞對唱 舞台立馬變婚禮現場