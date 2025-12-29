台北跨年 周湯豪攜手玖壹壹壓軸登場

周湯豪(上)、安心亞(下)台北唱跨年。

記者戴淑芳∕台北報導

台北跨年倒數後壓軸登場，周湯豪重返台北跨年，重現演唱會陣容。玖壹壹則獻出跨年首發、安心亞不趕場留台北跨年。

台北最High新年城─2026跨年晚會全卡司曝光，包括韓團KARA、安心亞、Nick周湯豪、玖壹壹、蔡健雅、韋禮安、GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、李千娜、美秀集團、高爾宣OSN、Bii畢書盡、男團U:NUS等。

周湯豪今年重回跨年舞台，心情格外興奮，「希望大家可以期待」。除了帶來大家熟悉的經典歌曲外，也會演唱新專輯的作品，將以全新舞台編排，展現演唱會規格的陣容。

玖壹壹獻出跨年首發。

玖壹壹對於之前有消息傳出將和周湯豪跨界合作，語帶神秘地說，「我們光聽到這首歌的完整本就覺得很新奇，但歌名則是當天來就會知道」。

安心亞對於今年只在台北跨年登台，「這次也有準備一些新的音樂想法和舞蹈編排小驚喜，希望大家到時候一起感受那份能量」。