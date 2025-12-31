台北跨年｜安心亞13分鐘嗨唱「貝殼美胸」快掉出 再現M字腿…又帥又辣

跨年台北市府場，安心亞演唱。李政龍攝



「台北最High新年城2025跨年晚會」今天（12／31）晚上登場，今年由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，被許多網友公認多年「全台最辣」的安心亞，今晚再度大陣仗唱跳13分半不間斷的勁歌熱舞，其一身銀白搭配白色流蘇外套，換裝後更直接露出「晶鑽貝殼」美胸差點掉出來，讓全場驚豔。

跨年台北市府場，安心亞演唱。李政龍攝

日前，有網友網路上攻擊安心亞「40歲了還在呼呼」，但是安心亞完全不怕，今天晚上的跨年晚會更是做好準備，除了自己的〈呼呼〉外，更演出韓女團Aespa的〈Whiplash〉、Black Pink〈Jump〉和G-Dragon〈Home Sweet Home〉三首金曲，讓現場觀眾直接跳起來。

跨年台北市府場，安心亞演唱。李政龍攝

安心亞脫掉外套後，率領30位舞者大陣仗演唱〈女孩站出來〉，晶鑽貝殼美胸呼之欲出，這是她繼過去「黃金奶」、連身鏤空馬甲等經典跨年裝扮後，噴火造型再突破。另外，安心亞不忘送上經典M字腿，除了性感更多了一份帥氣。

跨年台北市府場，安心亞演唱。李政龍攝

安心亞表演前也坦言：「我們一直以來都是不計成本，團隊在製作上非常用心，我覺得最珍貴的不是花多少錢，而是大家願意為了這一晚，把最好的表演呈現給觀眾。今年有些歌都做了改編，增添搖滾的元素，風格是比較酷帥的。」

跨年台北市府場，安心亞演唱。李政龍攝

安心亞簡短接受主持人訪問，最後以〈Chillximg〉結束表演，她說：「最重要的是大家一起完成了一件很棒的事情，今年在節目內容上更重視節奏跟情緒的起伏，希望給大家的不只是熱鬧，還有更不一樣的視覺感受。」

