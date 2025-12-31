台北跨年／市府周邊捷運4站4小時湧9.4萬人 總運量破222萬人次

記者陳韋帆／台北報導

2025年最後一天，受東北季風影響，跨年夜北台灣降雨明顯且低溫下探15度，不過，風雨並未澆熄民眾跨年熱情，大量遊客湧入室內躲雨取暖，導致內部商場人聲鼎沸，指標餐廳鼎泰豐甚至在傍晚5點就因人潮爆滿停止取號，現場等候組數一度破百。

臺北捷運公司運量統計數據顯示，截至跨年夜20時為止，捷運全線總運量已達222.9萬人次，較去年跨年平均運量增加約4.4萬。針對臺北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、臺北101/世貿站、象山站），從16時至20時之運量為9.4萬人次，較去年跨年同時段小幅增加約0.3萬人次。目前捷運各線營運狀況維持正常，並視人潮滾動式加開班次。

天候狀況使101室內外氛圍對比極端。戶外市集因陣雨及強風衝擊，買氣與人流受到顯著影響；反觀101室內美食街與商場空間一位難求，許多民眾採取「先吃飽、再避雨」的策略。鼎泰豐現場工作人員表示，為確保用餐品質並消化排隊人龍，下午5點已提前截止取號，當時等候時間預估仍需3小時以上。

捷運局提醒，隨著煙火施放時間接近，信義區人潮將進入最高峰。目前臺北市政府周邊4站已加派人力引導，並實施月台、閘門及出入口的三級人流管制。北捷公司新聞組表示，目前系統運轉順暢，呼籲民眾多利用板南線、淡水信義線散場，並遵守「分線搭乘、3線離場」的避開擁擠策略。

《三立新聞網》提醒您，受水氣與低雲影響，今年101煙火可能伴隨煙霧，建議想捕捉美景的民眾選擇東側或南側等上風處卡位。此外，元旦低溫將持續下探，民眾在跨年倒數後務必注意保暖，避免感冒。

