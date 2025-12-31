台北跨年》幻藍小熊不畏大雨唱跳！超帥演出震驚網：台灣女團有望了

台灣女團幻藍小熊GENBLUE為台北跨年演出。（圖／陳俊吉攝）

台北市跨年「臺北最High新年城－2026跨年晚會」晚間7點正式開始，繼美秀集團、李千娜之後，迎來台灣偶像女團GENBLUE幻藍小熊的精彩演出，同時也是她們首次在台北跨年，結果大受聊天室好評，還有人一度好奇詢問，「這是哪來的韓團啊！好厲害。」

GENBLUE幻藍小熊一連帶來好幾首歌曲，包含〈INTRO+BADASS+ALBINO〉組曲、〈OH!〉、〈TO未來的女孩〉、〈INTRO+COCOCO〉，整齊劃一的動作，與不畏台下萬人觀眾的氣場與台風，而且全程手拿麥，在雨中又跳邊唱。

除了粉絲的熱情尖叫，也吸引許多民眾、網友的關注。特別是台北市政府的YouTube直播頻道，聊天室更是好評不斷，紛紛留言「金髮的好漂亮」、「小熊真的厲害，淋雨台風也好穩」、「全開麥真的厲害」、「很唯美，剛好淋到雨」。

台灣女團幻藍小熊GENBLUE為台北跨年演出。（圖／陳俊吉攝）

更有首次見到的網友留言表示，「這是哪來的韓團啊~很厲害耶」、「我以為在看韓團」、「台灣女團終於有望了」、「每個人都好美」、「不敢相信是本土的團體」、「想到羅時豐了XD」。

2023年在選秀節目《未來少女》順勢亮相的幻藍小熊，在王牌經紀人于傳勇嚴格的訓練下，隔年成功在韓國正式出道，並連續登上多個打歌節目，一口氣從韓國紅回台灣。目前成員有Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico組成，成名曲〈COCOCO〉更榮獲南韓文化演藝大獎的KPOP新人賞，未來發展備受期待。

