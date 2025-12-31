台北跨年｜李千娜秀美腿、蜜桃臀「狂練深蹲」黃尚禾也看呆 網驚呼：太辣了

跨年台北市府場，李千娜火辣登場，演唱讓氣氛升溫。李政龍攝



跨年晚會是台北人重要活動之一，「台北最High新年城2025跨年晚會」今天（12／31）晚上登場，今年由Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，稍早女星李千娜火辣登台，穿著性感馬甲套裝大秀長腿與蜜桃臀，老公黃尚禾也帶著兒女在現場，網友驚呼李千娜實在太辣，甚至還以為是謝金燕。

在演藝圈打滾多年，李千娜今年則是第一次在台北跨年演出，今天台北市晚間低溫僅17度，又飄著細雨，被問到是不是會冷，她笑說：「女明星都不怕冷，上台前大家問我要不要暖暖包，我說不用，我只要表演就會腎上腺素飆升，完全不覺得冷。」

廣告 廣告

跨年台北市府場，李千娜演唱，主持人吳姍儒（左）、黃豪平。李政龍攝

至於這一套露腿又露肩的閃亮禮服，李千娜說表示平常飲食都吃得很健康，「我要告訴大家，我都有在吃飯，不要擔心」，而她為了今天的演出，這幾天狂練深蹲，「因為這套衣服是前一個禮拜才決定，會露出一點屁股，希望臀部線條可以漂亮一點，所以我很緊張，在家刷牙都在深蹲」。

跨年台北市府場，李千娜演唱，主持人吳姍儒（左）、黃豪平。李政龍攝

李千娜透露老公黃尚禾和兒子女兒都在現場，「還好今天時間不是太晚，等等回家兒子就要睡了」。精采表演也讓所有觀眾，感受李千娜的辣媽魅力。

更多太報報導

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人