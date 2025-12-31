台北跨年》李千娜「上下全開」洩性感屁股蛋！踩10公分跟鞋險滑倒

李千娜31日登上北跨舞台大秀好身材。（陳俊吉攝）

李千娜今（31）日出席「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」 ，今陰雨綿綿，她頂低溫身穿火辣、腳踩10公分高跟鞋在舞台上又唱又跳，中間一度險踩空，靠著平時的訓練穩住核心順利完成演出。這是李千娜首度登上北跨，她說，老公黃尚禾特地帶著兒女到場為她加油，別具意義。

李千娜今特地大露美背與性感屁股蛋，笑說：「今天穿搭就很像唱跳歌手，我背後有性感一點，但我上周才定裝，所以我加緊練屁股，刷牙時間也不放過，一直深蹲。」她也說，老公事前知道她要穿這套性感服裝，只擔心她有沒有吃飯、會不會冷，尺度部分都沒問題。

李千娜身高171公分，體重僅僅47公斤，直言一直都很認真維持身材，「沒有特別變瘦，就是吃得很健康，大家都很擔心我沒吃飯，我都有吃，好好維持一個好的狀態」。李千娜也預告2026年會推出新的影視作品，期許能出新專輯跟參與巡演，要粉絲敬請期待。

