台北跨年》畢書盡突放話「準備好棒球棍了」！背後驚人內幕曝光

畢書盡31日帥氣登上舞台。（陳俊吉攝）

畢書盡今（31）日暌違10年登上台北跨年舞台，他特別身穿宛若「西部牛仔」的咖色服裝霸氣登台，呼應馬年的到來。畢書盡開場帶來經典歌曲〈勢在必行〉，不料卻意外念錯詞，讓他好自責，「老婆在我出門前才叮嚀，不要忘詞喔，但我就念錯了，要重新也來不及了」。

畢書盡有感近期社會上發生許多不幸，期許新的一年，所有人都可以平安順利，「不要失去每天追求小幸福的時光」。他計畫新年要帶老婆、女兒「冰冰」去泡湯度假，身為女兒控，畢書盡笑說：「女兒很愛跟我出門，想要帶她去很多地方。」

畢書盡慶幸說，還好現在在女兒的世界中，自己還是最帥的，到目前都很開心，是否擔心女兒交男友的那天？他則打趣回應：「應該是每個有女兒的爸爸都這樣，所以我已經預備好棒球棍了，開玩笑的，希望女兒不要被欺負。」

