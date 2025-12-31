台北跨年／看101 煙火注意！20萬人湧入 三階段交管、YouBike攻略必看

記者陳韋帆／台北報導

「2026台北最HIGH新年城」晚會今（31）日登場，加上台北大巨蛋蔡依林演唱會雙重加持，北市府預估信義計畫區將湧入20萬人潮。台北市交通局今起實施三階段交通管制、YouBike 65站暫停租借，並針對大巨蛋與信義區周邊停車場進行分時管制。警方提醒，將視人潮彈性擴大管制範圍，用路人務必提早改道。

因應跨年人潮，台北市信義計畫區將分三階段封閉。晚間7時起「車輛只出不進」，8時起擴大範圍禁止車輛進出，10時起則進入全面封閉期。此外，YouBike部分站點於下午5時起率先關閉40站，晚間7時再增25站。由於大巨蛋停車場自晚間6時起即「禁止進入」，建議開車族及早離場，或改搭捷運、接駁公車避開壅塞車流。

因應跨年，信義計畫區周邊共 65 站 YouBike 暫停服務，建議至周邊6站借還。（圖／台北市交通局提供）

YouBike 兩階段暫停營運 建議改至外圍 6 站借還

交通局指出，信義計畫區周邊共 65 站 YouBike 暫停服務。第一階段（17:00 起）關閉市府路、松壽路等周邊 40 站；第二階段（19:00 起）再增加光復南路、菸廠路等 25 站，合計 65 站。暫停營運站點預計於 1 月 1 日凌晨 3 時起陸續恢復。

管制期間若需借還車，可利用以下 6 處外圍導引站點：

* 富台公園、松山家商、龍門廣場

* 捷運大安站 2、4 號出口、台北醫學大學

三階段交管範圍公開 晚間 10 時起全面禁行

警方配合晚會實施三階段交管，範圍隨時間逐步擴大：

* 第一階段（19:00-20:00）： 松仁路以西、信義路以北、基隆路與逸仙路以東、忠孝東路以南，車輛只出不進。

* 第二階段（20:00-22:00）： 納入逸仙路及仁愛路（光復南至逸仙路），全面禁止進出。

* 第三階段（22:00-翌日03:00）： 擴大至忠孝東路五段、松德路、莊敬路及光復南路等圍繞區域，禁止車輛行駛。

因應跨年及大巨蛋演唱會人潮，今年信義計畫區停車管制範圍擴大，大巨蛋 18 時起「禁止進入」，此外，光復南路、仁愛路四段、延吉街等部分路段機車停車格及路邊車格，今日均列為路邊禁停區域。（圖／台北市交通局提供）

停車管制範圍擴大 大巨蛋 18 時起「禁止進入」

針對停車需求，交通局停管處公告，大巨蛋地下停車場晚間 6 時起禁止進入，僅開放離場。晚間 7 時起，管制區內所有停車場「只出不進」；晚間 8 時起，府前、松壽、信義（松廉路出口）停車場實施出場管制；晚間 10 時起，包含興雅國中、信義國小等 7 處地下停車場出入口全面封閉。

此外，光復南路、仁愛路四段、延吉街等部分路段機車停車格及路邊車格，今日均列為路邊禁停區域。停管處特別提醒，若車輛未能於管制時間前離場，必須等到 1 月 1 日凌晨 3 時解除管制後才能離開。活動期間管制區內停車場亦將調整收費費率，建議市民多加利用大眾運輸工具前往。

