台北跨年｜美秀集團唱到一半「台上吃香蕉」！親解背後寓意：愛台灣

跨年台北市府場，美秀集團演唱。李政龍攝



「臺北最High新年城－2026跨年晚會」今（12/31）日晚間7時登場，由 美秀集團擔任開場演出。即使現場降雨不斷，團員全身濕透，仍接連帶來〈我要你愛〉、〈電火王〉、〈懲罰〉、〈偷偷愛〉、〈這幾年〉以及〈捲菸＋愛情的大壞蛋〉等多首人氣歌曲，帶動全場氣氛，歌迷跟著大合唱、熱情不減。

演出途中卻出現意外插曲，當唱到〈懲罰〉時，鼓手鍾錡突然在台上拿出香蕉直接開吃，畫面透過轉播曝光後，立刻引發網友熱議，成為今年跨年晚會最具話題性的橋段之一，不少人直呼「看不懂但印象深刻」。

對於「跨年吃香蕉」的舉動，鍾錡事後透過經紀人回應表示，近年流行在跨年時吃12顆葡萄，「但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的」，香蕉有「水果之王」之稱，又是台灣盛產水果，富含膳食纖維、碳水化合物，以及鉀、鎂等營養元素，因此他決定改吃香蕉，「愛台灣」！

美秀集團今年歷經成員修齊退團風波後，依舊站上台北跨年舞台擔任開場，展現穩定舞台魅力。團員也笑說，雖然雨勢不小，但「雨天蕉不熄大家的熱情」，感謝歌迷一路支持。成團即將邁入10周年，美秀集團也預告，未來將陸續推出新的音樂計畫，持續回饋樂迷期待。

