台北跨年》美秀集團「鼓手吃香蕉」掀熱議 李千娜身材唱功網大讚
台北跨年演唱會31日晚間熱鬧開鑼，由美秀集團帶頭開唱，一口氣帶來六首經典嗨歌，但鼓手王鍾錡表演到一半突然站上椅子上吃香蕉，淡定模樣和現場超嗨景象呈現超級反比，引起網路討論，王鍾錡表演後也做出回應。另外，去年才生下兒子的李千娜，纖瘦的模樣完全不像三寶媽，也在現場帶來多首組曲，展現超強實力，受到一票網友大讚。
美秀集團一開場就帶來夯曲〈我要你愛〉，立刻掀起台下共鳴嗨唱，接著帶來〈電火王〉、〈懲罰〉，〈偷偷愛〉、〈這幾年〉、〈捲菸〉、〈愛情的大壞蛋〉，沒想到鼓手鐘錡竟在表演〈懲罰〉時，突然低下身體撿東西，隨後站上椅子吃香蕉，眾人瞬間傻眼，意外掀起網路熱議，網友忍不住爆笑反應，「我爆掉，想說在撿什麼東西結果⋯⋯老師有人在懲罰的時候吃香蕉啦。（王鍾錡56秒吃一根香蕉超好笑）」、「什麼啦，為什麼王鍾錡在台上吃香蕉啦」。
針對表演一半吃香蕉這件事，鼓手鐘錡表示：「近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的！香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」
此外，「星光二班」李千娜2023年與演員黃尚禾再婚後，去年生下一子，顏值身材完全凍齡，讓粉絲大讚保養有道，完全不像三寶媽，這次在台北跨年演唱會上，帶來〈胭脂馬拄到關老爺〉、〈愛情研究院〉、〈愛人醉落去〉、〈真心換絕情〉、〈不曾回來過〉、〈心花開〉等組曲，清亮的歌聲展現超強唱功，尤其一雙美腿也令粉絲讚嘆，「太強了！生過三胎身材這樣好，而且歌聲又讚，完全實力派！跨年完全可以取代謝金燕啊！」、「李千娜好漂亮喔」、「李千娜唱無法度按耐好漂亮好好聽」。
