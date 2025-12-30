台北跨年「航向未來」 北市環保局呼籲全民一起打造低碳永續跨年夜

期在最短時間內迅速完成跨年相關活動周邊環境的復原工作。（台北市環保局提供）

記者王誌成／台北報導

台北最ＨＩＧＨ新年城二０二六跨年活動以「航向未來」為主題，將於三十一日在市府廣場盛大登場。今年活動導入沉浸式城市體驗，從主舞台啟航儀式出發，結合燈光特效、煙火設計與環場聲像，展現台北面向未來的城市想像。台北市環保局特別呼籲市民朋友與國內外遊客，在盡情享受活動之際，也共同維護環境整潔，實踐減碳行動，讓跨年夜更具永續精神。

環保局三十日指出，今年跨年預計動員七百十六名清潔人力、二十六部清潔車輛、八部拖車式流動廁所；其中二部多功能親善流廁車內部具備性別、親子、高齡、無障礙及穆斯林等五大友善設施，且提供應急生理用品，落實月經平權。

廣告 廣告

現場也將設置六十六處資源回收站，放置二百六十四個大型垃圾桶（含一般垃圾桶與資源回收桶），供民眾丟棄手上垃圾。此外，加派人力於市府周邊各捷運出入口及活動會場協助執行環境清掃，期在最短時間內迅速完成跨年相關活動周邊環境的復原工作。

環保局提到，今年跨年活動全面推動「低碳、減廢、節能」三大環保原則，包括：倡導民眾搭乘捷運、YouBike、公車等大眾運輸前往會場；鼓勵自備環保杯、環保餐具等重複使用容器；並於會場周邊加強資源回收設置，協助民眾立即分類、減少垃圾量。以實際行動落實減碳精神，讓台北跨年成為兼具感動與環保的城市盛典。