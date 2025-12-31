台北跨年》蔡健雅抱病「嚴重沙啞硬撐」！淋雨演出預告會燒聲

蔡健雅自彈自唱。（陳俊吉攝）

「金曲歌后」蔡健雅今（31）日抱病登台，她演出前的聲音本來就沙啞了，還是堅持在雨中完成30分鐘的演出， 相當敬業。下台後，她的聲音幾乎沒剩多少，無奈說：「我前陣子太忙，飛來飛去，耶誕節那時染上流感、扁桃腺發炎，我有做了洋蔥釀蜂蜜以及補充維他命，讓它慢慢好起來」。

蔡健雅今在台上淋雨熱唱，心想既然都生病了，再淋雨也沒什麼了，「超冷的，都這麼啞了，就繼續啞下去，可能明天就沒聲音了，就是一個很難忘的經驗」。

蔡健雅12月31日抱病登台演出。（陳俊吉攝）

蔡健雅跟粉絲們開心互動。（陳俊吉攝）

蔡健雅說，自己走「自然派」療法，不太吃藥，只有多補充維他命C，「我有製作洋蔥加蜂蜜，很久之前做的，現在派上用場了」。她也笑說，這是自己的養喉小秘方。

蔡健雅跟蔡依林是好姐妹，她預計明天到大巨蛋欣賞蔡依林演唱會，但自己無法跟她一樣，9點半就上床睡覺，「那不是一般人可做到的，我們做自己就好，只有在飛機上才可以做到」。被問是否超過9點半就不能傳訊給蔡依林？蔡健雅笑說：「她想看就看，沒看我也繼續LINE她。」至於新年計劃，蔡健雅透露會帶來新的東西，「但我很確定沒有新專輯，明年可以玩一些新的東西，我很期待」。

