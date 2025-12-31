台北跨年｜蔡健雅抱病「嚴重沙啞硬撐」 畢書盡唸錯詞道歉

跨年台北市府場，蔡健雅演唱。李政龍攝



「金曲歌后」蔡健雅今（31）日抱病登台「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，透露前幾天感冒，聲音有些沙啞，但她仍堅持在雨中完成30分鐘的演出， 相當敬業。此外，畢書盡唱到〈勢在必行〉不小心唱錯詞，罕見在舞台上出包。

蔡健雅登台接連演唱〈紅色高跟鞋〉、〈Letting Go〉、〈達爾文〉、〈芬蘭距離〉等經典歌曲，她在演唱時雨勢變大，「我已經淋雨淋到落湯雞。」她笑說：「我就跟宇宙說，你厲害！好，我拼了，就是一種我拼了的感覺。」

廣告 廣告

蔡健雅透露自己染了流感，且扁桃腺發炎，但她不喜歡吃藥，用一罐用洋蔥與蜂蜜製成的補品來加減吃，希望用自然的方式逐漸復原。

畢書盡在唱到熱門歌曲〈勢在必行〉時遭質疑忘詞。表演結束後，在接受媒體訪問時，也回應此事，「其實有點久沒唱這首歌，比較多合唱，可能這小失誤，讓大家如果感到不舒服 ，抱歉！」還強調出門前老婆才叮嚀他不要忘詞，「沒想到我還是忘詞了，很對不起大家。」

跨年台北市府場，畢書盡演唱。李政龍攝

跨年台北市府場，蔡健雅演唱。李政龍攝

更多太報報導

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人