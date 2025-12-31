台北跨年 蔣萬安：出動逾3千名警民力 啟動13項維安措施

台北捷運隨機攻擊案震驚社會，為確保跨年晚會能安全、順利地進行，台北市政府今天(31日)在活動會場及市政府周邊部署超過3千名維安人力，台北市長蔣萬安今天下午視察周邊維安時表示，確保今晚參與跨年的民眾安全無虞，是市府的責任，也是最重要的使命，市府各單位絕對上緊發條、絕不鬆懈，將堅持到最後一刻。

台北市長蔣萬安今天下午3時左右現身信義區跨年晚會會場，他表示，他之所以在活動開始前最後時刻到場視察，就是要確定所有維安工作部署一切到位。

廣告 廣告

蔣萬安也重申這次跨年活動一共啟動13項維安措施，包含出動偵爆犬、查驗身分、以無人機監控現場狀況、運用數位科技偵搜車及派駐特勤警力。他說：『(原音)這一次我們特別結合警消以及民力，總共3014位在現場執勤，特別針對市府以及101大樓周邊進行重點部署，另一方面，我們也針對包括爆裂物的威脅、隨機襲擊、防踩踏的疏散，在事前都進行多次沙盤推演，周邊也有8處緊急醫護站，也就是必要時會即刻進駐來給予支援。』

跨年活動會場已有不少民眾不畏風雨提早進場卡位，入場前都要配合安檢，台北市信義分局分局長李憲蒼表示，靠近舞台的核心區域共有4個出入口，信義分局已在每個出入口配置3名人力檢查民眾隨身物品，並以金屬探測器全身掃描。

維安特勤警力方面，李憲蒼表示，台北市刑大維安特勤小隊20名成員已到現場待命，另外20名保一特勤支援警力也將在晚間報到，這40名警力將配置在市政府、市議會及晚會舞台周邊幹道及人潮聚集處。

蔣萬安表示，確保今晚參與跨年的民眾安全無虞、活動順利進行，是市府的責任，也是最重要的使命，市府各單位絕對上緊發條、絕不鬆懈，將堅持到最後一刻。(編輯：陳士廉)