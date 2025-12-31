台北跨年／101煙火《我們的世代》照亮天際 賈永婕：獻給時代的祝福！

記者陳韋帆／台北報導

賈永婕表示，《我們的世代 Gen. TAIWAN》不只是一場跨年煙火，而是一份獻給這個時代的祝福。台灣在不同世代的努力下持續前進，希望透過這場煙火，讓世界看見台灣的創新、自信與溫暖，也邀請每一個人一起成為點亮這片土地的力量。（圖／記者鄭孟晃攝影）

5、4、3、2、1—新年快樂！當倒數聲落下，第一道煙火隨即劃破夜空，在全台民眾的歡呼與掌聲中，見證台北101跨年煙火照亮城市天際。2025-2026跨年煙火展演以《我們的世代 Gen. TAIWAN》為主題，透過長達6分鐘的音樂與煙火精緻編排，回顧2025年台灣在各領域大放異彩、耀眼國際，並以璀璨煙火為2026年揭開最耀眼的序幕。

台北101資料顯示，本次煙火展演以五大段落呈現，依序為「大航海時代」、「民主時代」、「台味節奏」、「科技之島」與「多元的土地」。展演中驚喜融入「笑臉」與「愛心」造型煙火，傳遞溫暖祝福；後半段更以華麗的「璀璨星環」在夜空中旋轉展開，勾勒出動感光軌將氣氛推向最高潮。煙火落幕後，隨即獻上新年祝福光雕展演，以「貪食蛇」趣味概念與繽紛小馬向全台民眾報喜。

廣告 廣告

此次煙火音樂策劃亦有全新呈現，首度與臺北流行音樂中心攜手合作。透過公開徵選出的4首代表台灣年輕世代原創音樂作品，搭配1首具世代共鳴的流行歌曲，讓新世代創作能量與全民共同記憶在跨年夜交會，展現台灣音樂創作的多元樣貌與傳承。

台北101董事長賈永婕表示，《我們的世代 Gen. TAIWAN》不只是一場跨年煙火，而是一份獻給這個時代的祝福。台灣在不同世代的努力下持續前進，希望透過這場煙火，讓世界看見台灣的創新、自信與溫暖，也邀請每一個人一起成為點亮這片土地的力量。

跨年煙火展演雖已圓滿落幕，但台北101以全新主題「SPARK 101」打造的雙跨年節慶盛典將一路持續至3月8日。這不僅象徵煙火綻放的瞬間，更代表每個人心中被點燃的熱情與希望。台北101期盼邀請全民在日常中感受光的力量，點亮屬於自己的光芒，陪伴大家迎向更有希望、更有力量的2026年。

更多三立新聞網報導

台北跨年／台北101跨年煙火！《我們的世代 Gen.TAIWAN》展現台灣力量

台北跨年／台北101跨年煙火！五月天出現在《我們的世代 Gen. TAIWAN》

台北跨年／看101 煙火注意！20萬人湧入 三階段交管、YouBike攻略必看

台北跨年 / 下雨降溫！101室內外兩樣情 市集冷颼颼、鼎泰豐已停止取號

