台北路邊不能抽菸了？蔣萬安仿東京打造「無菸城市」：設吸菸區分流

蔣萬安宣示打造台北為無菸城市。資料照 廖瑞祥攝



台北市長蔣萬安接受媒體專訪時表示，將參考日本東京設置吸菸區，在年底前推動「台北無菸城市」。蔣萬安今（12日）受訪說，將盡可能參考國外作法，設置吸菸區或吸菸室，其它區域希望能夠打造全市無菸環境，做到吸菸者跟非吸菸者分流，打造友善公共環境。

蔣萬安上午出席士林區「市長與里長有約」座談會受訪說，看到東京做無菸城市非常成功，過去東京也是劃設吸菸區，但同樣也會造成吸菸者到巷弄吸菸產生二手菸或菸蒂的問題。

蔣萬安表示，會參考國外城市的做法，希望能夠改變思維，也就是原則禁止、例外開放，盡可能參考國外的做法，設置吸菸區或吸菸室，其他區域希望能夠打造全市無菸的環境，做到讓吸菸者跟非吸菸者分流，藉此打造友善的公共環境。

蔣萬安接受《時報》專訪表示， 台灣和日本在打造無菸環境的思維很不一樣，台灣會畫定禁菸區，但民眾認為沒畫定區域就可吸菸，跑到巷弄裡反而造成很多菸蒂，還可能有火災風險，但日本是明確規範哪裡可以吸菸，像是在室內設置吸菸區。

他在專訪中說，先前到日本自民黨部拜訪，黨部辦公大樓就有透明吸菸亭，其他像拉麵店也有，日本不是一步到位，而是一步一步地走，慢慢在日本就很少看到民眾在街頭巷尾吸菸。

北市研考會去年10月對無菸環境做民調，有8成5民眾都曾遇到「邊走邊吸菸」帶來的困擾，另有8成民眾認同設置戶外定點吸菸區，通常民調超過6成市府就會警戒做出調整，高達8成則代表民眾對於禁菸問題相當有感。

蔣萬安表示，日前在市政會議上已指示衛生局、環保局及執法單位討論、擬定階段性計畫，推動過程一定會有阻力，像是牽涉如何在室內設置吸菸區的建築法規等，但他相信跟北市過去重大議題一樣能克服，至少今年底會有具體計畫出來，希望在明年達到目標；日本做到了、韓國成功了，相信台北能再次扮演台灣領頭羊的角色。

