台北躍齡扶輪社攜手芒草心協會，多元行動扶助無家者、落實城市溫柔力量。（台北躍齡扶輪社提供）

記者陳建興／台北報導

為實踐扶輪精神、關注城市中長期被忽略的弱勢族群，台北躍齡扶輪社近日攜手芒草心協會，共同推動一項以「實質改善無家者生活條件」為核心的社會公益行動，透過物資援助、公共澡堂設備改善，以及社工資源的整合協助，為無家者提供更具尊嚴與持續性的支持。

此次公益行動聚焦於無家者最迫切的生活需求，包含基本生活物資補給、清潔用品與禦寒裝備的提供，同時針對芒草心協會長期服務據點中的公共澡堂進行物資與設備補強，改善使用環境與衛生條件，讓無家者在日常生活中能夠維持基本清潔與自我照顧的能力，減少健康風險，也重建對生活的信心。

除硬體與物資支援外，台北躍齡扶輪社亦同步投入社工資源協助，與芒草心協會現有的第一線社工團隊合作，強化服務量能，協助無家者在醫療轉介、心理支持、生活重建與社會連結等層面獲得更完整的支持，讓公益不只是短期救助，而是能陪伴其逐步走向穩定生活的長期力量。

台北躍齡扶輪社社長黃益信表示，無家者議題並非單一事件或短期問題，而是結構性社會挑戰，需要長期投入與跨界合作。本次與芒草心協會的合作，正是希望結合民間團體深耕多年的實務經驗，以及扶輪社成員的資源與行動力，發揮「做中學、學中做」的公益影響力，讓社會看見更多實際可行的改變方式。

賴鶴哲同學（左二）深入探討芒草心協會的服務模式與無家者處境，並製作公益宣傳網站。（台北躍齡扶輪社提供）

值得一提的是，本次社會服務行動在前期規劃與內容策劃階段，亦有年輕世代的積極投入。就讀台北康橋國際中學高二的賴鶴哲同學，因過去曾在校內「網界博覽會」專題中，參與芒草心協會相關社會服務議題的研究，並製作公益宣傳網站，深入了解無家者處境與芒草心的服務模式，因此特別加入本次扶輪社的社會服務工作。

賴鶴哲在本次行動中，分享其先前研究芒草心協會的經驗與資料整理成果，協助活動規劃團隊在服務設計上更貼近實際需求，也提供年輕視角的溝通方式建議，讓公益行動在執行層面與對外傳達上更具清楚脈絡與社會教育意義。這樣的跨世代合作，也成為本次公益行動中一項具代表性的亮點。

芒草心協會表示，無家者服務需要社會各界持續關注與實際參與，感謝台北躍齡扶輪社在資源、行動與理念上的支持，也樂見年輕世代願意投入公共議題，透過研究、策劃與實際行動，將關懷化為可落實的改變力量。

台北躍齡扶輪社強調，未來將持續以多元形式投入社會公益，並期盼透過與專業社福團體、學校及家庭的合作，讓更多人理解弱勢議題的複雜性，從同理出發，建立更具包容力與溫度的城市社會。