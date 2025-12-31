台北車展停看聽2／車展買氣試水溫 2026台灣車市好壞大咖看法曝光

和泰車副董事長暨總經理蘇純興正面看待2026年台灣車市。

「2026台北新車暨新能源車大展（簡稱「2026台北車展）」移回台北世貿一館舉行，業者透露，規模的確較在南港展覽館舉辦時小不少，也趁機觀察其他品牌的動態與想法。汎德董事長唐榮椿透露，待不確定因素（指關稅）移除後，2026年車市有機會較2025年成長，但程度有限，他也不諱言，無論進口車、國產車各家車廠都有庫存在手上，需要一點時間消化。

三菱汽車副社長中村達夫親自站台，給足中華車總經理曾鑫城面子。

在2025年的最後1天，2026台北車展正式開幕，車業大咖齊聚一堂，和泰車副董事長暨總經理蘇純興應邀出席時指出，「2026年台灣車市應該不錯，有機會比2025年好。」

中華車總經理曾鑫城受訪時則預估，2026年台灣新車掛牌數應會較2025年好，期盼能有42萬輛，較2025年小幅成長，但具體數字仍需視關稅變數何時底定。

2年1度的車展，剛好恰逢2025年車市歷經關稅震撼，2025年全年銷量嚇到只能守住40萬大關，更不用說有多少經銷商因而退場告別車市，雖然多家車廠透露「2025年第4季買氣已見回溫」，但唯恐橫生變數，讓車商們多小心翼翼，展現既期待又怕受傷害的態度。

之所以會這樣說，可從業者私下計算來看，「塞在港口的進口車應該還有近3萬輛，再加上國產車手上的庫存，現在車市待售的車數恐怕有近5萬輛！」，為了消化這近5萬輛的庫存，讓各家車廠壓力不小，需要1-2個月消化、慢則1季，這才有了「恢復元氣」的說法。

汎德董事長唐榮椿坦言，現下各廠牌手中都還有庫存車要消化。

汎德董事長唐榮椿也坦言，自家庫存需要一點時間消化，但他評估「問題不大」，2025年汎德銷售成績有達成內部預期，對2026年車市持正面態度，會較2025年成長，唯成長幅度不會是躍進而是逐漸回溫。

從事進口車生意的唐榮椿，反而是擔心對等關稅沒有傳來好消息、明確進展，對於從事出口生意的中小企業來說，長期會是一大硬傷，進而影響消費與景氣。

唐榮椿所言其實說出了許多車商的心內話，因此，有業者是這麼形容2026台北車展的買氣與優惠，「為了迎接這一波買氣回溫，大家都有種敲鑼打鼓、試水溫的感覺，但又還不到優惠盡出。」從展場規模到各家車款都可以見得。

雖然2026台北車展規模與熱度與往年不同，但國產車品牌還是十分賣力，中華車最新推出的XFORCE已經拿下2,000張郁預約單，2026年全年目標則是賣出9,000輛，中華車更請來日本三菱副社長中村達夫前來站台，讓中華車總經理曾鑫城相當有面子。

