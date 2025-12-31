台北車展停看聽3／力挺寶嘉聯合 義美董座變身Jeep WRANGLER狂粉

由寶嘉聯合引進的Jeep WRANGLER，深獲義美董事長高志尚的喜愛。

「2026台北新車暨新能源車大展」正在台北世貿一館熱鬧展開，搶在正式開展前，各大車商提前造勢，寶嘉聯合執行董事吳睿弘站在舞台前喊話「終於『聯合』了」意指多品牌陣線終於到齊，2025年更在台灣市場賣出4,200輛進口車。寶嘉聯合最忠實的支持者義美董事長高志尚更悄悄現身，不是為了上台致詞，而是帶著車業好友一同賞車，對展出的Jeep WRANGLER愛不釋手，一試坐就大呼滿意。

入主寶嘉聯合1年以來，新團隊在台灣市場已經賣出4,200輛新車。

高志尚與愛女—尚騰汽車董事長高易誼都是愛車人士，也因為父女倆都愛車，高志尚一路支持高易誼打開進口車代理之路，成為台灣代理車業女王，而高志尚本人更是酷愛大型越野車，談起車也是滔滔不絕。

在2025年12月中，寶嘉聯合舉辦「Jeep 重返台灣品牌暨新車上市發表會」時，高志尚便親自力挺支持，在2026台北車展開展前，他便現身VVIP日前來看展。

低調的他，目光焦點直接鎖定Jeep WRANGLER，不只來回品鑑車身，還親自坐上後座感受Jeep WRANGLER的座椅，與身旁的企業友人熱絡討論。

可能是太滿意Jeep WRANGLER坐起來的感受，高志尚試坐許久都不想下車，不停挪動身體用不同視角觀察車內細節，直到被本刊問及要不要買一台Jeep WRANGLER回家收藏？高志尚笑的開心並說道「這台真的很不錯！」邊說邊用手感受手下的新車座椅。

寶嘉聯合2025年在台灣市場賣出佳績，高志尚也表示滿意，展望2026年，他則是表示，多品牌銷售策略是有機會符合台灣消費者需求，也期待車市表現越來越好。

