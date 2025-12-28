台北車展夯什麼？／全場最貴的車竟是它 Foxtron首演Alfa與Jeep回來了！

Nissan Formula E GEN3 Evo純電方程式冠軍賽車現身台北車展，單車造價約3150萬元，堪稱全場最貴。圖／Nissan

「2026台北新車暨新能源車大展」即將於12月31日（週三）正式開幕，在車展不只是看靚車、比規格，更像是一場汽車世界的趨勢預告。從最貴的車，到全新電動品牌首演，再到經典性能與越野品牌回歸，展場裡每一台車，都在告訴你下一個世代的移動想像，正在你眼前成形。

如果你問今年台北車展現場「最貴的一台車」是誰？答案很可能顛覆想像不是超跑、不是限量豪車，而是Nissan直接把一台世界冠軍等級的Formula E GEN3 Evo純電方程式賽車搬進展場。這輛征戰ABB Formula E電動方程式錦標賽的主力戰駒，也是目前全球最高層級的純電動賽車代表。

而且它不只是「很快」，而是「真的贏家」。在2024/25賽季，Nissan Formula E車手Oliver Rowland在賽季中段的柏林站就提前兩輪封王，拿下個人生涯、也是Nissan車隊史上的首座車手世界冠軍。依照FIA預算管制規範，單一賽車造價上限約85萬歐元，換算成新台幣大約要價3150萬元，然而，整個車隊一季的研發、電池與動力系統投入，更是動輒數億台幣起跳，完全不是市售車能想像的層級。

Foxtron在台北車展迎來全球車展首演，首款量產新車Bria正式亮相，主打百萬以下價格帶。圖／鴻華先進

除了「最貴車」，今年台北車展也迎來三位重量級新貴客。首先是將在台北車展對全球首演的Foxtron，預料將成為國內消費者與海外媒體最想深入了解的電動車新品牌。在吃下Luxgen原有的營銷體系與團隊後，鴻華先進迅速補齊過去最缺乏的「市場與品牌」拼圖，也讓Foxtron得以加速成形，這不只是技術輸出，而是真正走向前台、直球面對消費者的關鍵一步。

事實上，Foxtron鴻華先進已於（25）日、車展前夕發表品牌首款量產新車「Bria」，也就是先前亮相的Model B量產版本。新車首波推出Elegant、Emerge、Pioneer三種車型，售價分別為89.9萬元、104.9萬元與114.9萬元，價格帶直接鎖定百萬以下主流市場。對台北車展而言，Bria不只是新車，更是新品牌、新客群的試金石，也勢必成為台灣車迷，甚至海外媒體觀察台灣電動車實力的重要焦點。

Alfa Romeo重返台北車展，Giulia與Stelvio（圖示）同場亮相，並預告2026年Junior登場，熱血駕馭情懷，老車迷肯定會引起共鳴。圖／Alfa Romeo

Alfa Romeo的重返台北車展，對許多車迷而言，那一刻不是單純「看到一個品牌」，而是熟悉的心跳回來了。它向來不是用數據或規格說服人，而是讓人記得方向盤的握感、辨認得出引擎聲浪的品牌。

2025年Alfa Romeo重返台灣、駛進台北車展，帶來Giulia與Stelvio車型，並預告2026年Junior即將登場，對愛快迷來說，就像與一位總是遲到、卻讓人難以忘懷的駕馭戀人再次相遇。

Jeep投入台北車展，以Wrangler打頭陣，宣告正宗美式越野正式回歸。圖／Jeep

睽違多年，Jeep也重返台灣車市舞台，並選擇以當家越野一哥Wrangler打頭陣，強烈表態「我不是都會SUV」。Wrangler象徵可拆車門、可下泥地、可直闖荒野的純血DNA，對越野迷而言，是久違卻熟悉的信仰。

同時，原廠海外推出Wrangler Whitecap特仕版，以Sahara與Rubicon等級為基礎，加入CJ-5年代復古元素，雪白可拆硬頂與「1941」紀念貼飾，讓越野也能很有味道。後續若台美談判進展順利，美系車在台享有更具競爭力的進口關稅條件，甚至零關稅，Jeep的價格與吸引力，勢必再被放大。



