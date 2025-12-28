台北車展夯什麼？／牽新車＋電動車＋寵物＋露營 多重商機既新潮又噴錢潮
由台北市汽車代理商業同業公會主辦、兩年一次、全台規模最大的「2026台北新車暨新能源車大展」（台北車展），即將在12月31日（週三）全面點燃各式經濟。從牽新車效益、電動車效益，到寵物效益、露營效益，多重新潮商機同時發酵，將讓今年車展不只是噴新潮，更是實實在在的噴錢潮。
台北車展向來不只是看熱鬧的「新車廟會」，而是車市最關鍵的「出手窗口」。趁著車展人潮，車廠往往同步預告來年新車、提前卡位訂單，讓「看展」直接轉化為「換車」動能。
今年在小客車貨物稅減徵政策持續發酵下，2000c.c.以下車款只要搭配汰舊換新，最高可省下10萬元，這讓原本還在觀望的買方，開始認真盤算牽新車，現在這股減稅紅利，將被放大並移轉到「2026台北新車暨新能源車大展」上。對消費者來說，等於多了一張最高可便宜10萬元的價格籌碼；對車廠而言，則是年底衝量、提前鎖單的好時機。
為了接住這波車展牽新車經濟，各品牌車商也直接在展場端出重磅優惠。一般而言，所謂車展優惠，多由「車廠檯面上方案」與「經銷商現場彈性折讓」組成，前者多半提前釋出1月優惠，後者則仰賴現場談價。減稅與車展優惠雙重疊加，也讓今年車展成為想換車族群最值得出手的時間點。
除了小客車減稅持續發威，立法院三讀通過電動車免貨物稅、免牌照稅優惠延長至2030年，也替電動車市場按下長期確定鍵。政策穩定之下，百萬內電動車讓一般消費者更敢買，像是Foxtron Bria起價不到90萬元；而豪華電動車則走向「買得講究」，透過客製工藝，讓電動休旅更具個性與風格魅力。
今年台北車展也首次解鎖「寵物友善模式」，開放「毛孩家人」同行入場。逛車展不只看馬力、比配備，還要幫牠試後座夠不夠躺、行李廂能不能放下寵物推車、有沒有貼心防護設計，選車流程直接升級為「帶萌寵出遊模擬考」。
在少子化、高齡化趨勢下，汪星人、喵星人早已成為家庭核心成員，也帶動寵物經濟快速擴張，國內年產值已突破600億元，是否寵物友善，也成為影響購車決策的重要關鍵。
不過，因應世貿一館規範，入場參觀須全程將寵物置於寵物推車或外出籠中，並建議配戴禮貌帶（寵物尿布）。對了，現場不提供推車租借服務，每位參觀民眾限攜帶1輛寵物車，飼主需自行準備。
露營經濟亦是今年車展裡最有野趣的一道風景。它瞄準的是城市人的集體心情，平日被工作與通勤追著跑，到了週末，只想關掉手機訊息，鑽進山林與星空裡喘口氣。露營不只是過夜，而是一種「暫時離線」的生活方式，也讓相關經濟持續升溫。
這股露營熱潮，也直接反映在「2026台北新車暨新能源車大展」的選車方向上。看車不只比馬力、比科技，而是開始問：裝得下多少裝備？能不能跑遠一點？到了營地能不能直接用電、好好休息？
因此，大空間、好機能、能陪你走進戶外的休旅車，成為展場最受關注的主角。從Honda CR-V的載物實力、Luxgen n⁷的V2L行動電源，到MINI Countryman SE ALL4的戶外氣質，再加上Nissan X-TRAIL與CMC J SPACE等空間機能派車款，正好對應不同露營族群的生活想像。
