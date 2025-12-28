台北車展夯什麼？／車市風向球 十大必看新車全曝光
「2026台北新車暨新能源車大展」（台北車展）12月31日（週三）正式開跑，從國產高CP值休旅、油電主流新勢力，到純電概念車與賽道等級性能車，全數到齊。今年車展不只看新車，更是看車市未來怎麼走。哪些車會成為明年街頭主流？哪些只是先讓你看見未來？十大必看新車，一次揭曉。
台北車展對車市而言，不只是一次新車展示，而是觀察年底消費動能與明年市場結構的關鍵節點。在小客車減稅、電動車稅賦優惠延長，以及油電混合逐步成為主流過渡方案的背景下，各品牌端出的新車，其實就是對未來銷量結構的直接下注。從國產高CP值休旅、百萬內油電與純電車型，到高單價性能與旗艦作品，「十大必看新車」名單勾勒出2026年車市資金流向與消費選擇的大致輪廓。
【第1輛】Toyota New RAV4
Toyota新一代RAV4中型運動休旅搶先在台北車展亮相，它將是車展上最受車主注目的新車，排定1月13日正式進口上市。首波僅推出2.5升Hybrid油電車型，前驅綜效馬力229匹、油耗24km/L，四驅版239匹、油耗20.3km/L，汰舊換新預售價99萬元。新車升級Toyota Connect聯網、12.9吋中控螢幕與TSS4.0主動安全，主打更省油、更聰明也更安全。
【第2輛】Mitsubishi XForce
Mitsubishi國產全新中小型休旅XForce，體型比RAV4小一號，將於12月30日正式在台上市、隨後現身台北車展。搭載105匹馬力的1.5升自然進氣引擎。首波推出車型預售價79.9萬元起，標配Level2駕駛輔助、雙螢幕科技座艙與多種駕駛模式，鎖定想要高CP值國產休旅的消費族群。
Foxtron鴻華先進日前宣布收購Luxgen後，馬上推出首款量產車Bria，它是定位在小型掀背與跨界休旅之間的電動車。全車系採57.7kWh電池，分前驅與四驅三車型，售價89.9萬元起。Elegant和Emerge車型續航最高516公里；114.9萬元的最強 Pioneer四驅版最大馬力400匹、0-100km/h只要3.9秒。
【第4輛】Nissan Formula E GEN3 Evo
Nissan Formula E GEN3 Evo是一輛真正幫車手奪得世界冠軍的純電方程式賽車，極速322km/h，0-100km/h比F1還快、只要1.86秒。靠著Nissan電池與電力管理技術，賽程回充效率高達50%，再加上e-4ORCE全時四驅，每秒1萬次調整動力，讓它在高溫、高放電下依舊穩定又精準，這可是世界冠軍等級戰駒。
【第5輛】Lexus LF-ZC概念車
Lexus在本屆車展中，最有看頭的車款就是LF-ZC概念車，低趴純的電轎跑結合經典紡錘設計，展現品牌對未來電動豪華的想像。LF-ZC採次世代BEV架構與薄型高效電池，目標續航提升至現行電動車約2倍，並挑戰Cd值0.2，這車預告2026年後Lexus純電新世代方向。
【第6輛】Suzuki e Vitara
Suzuki首款電動車e Vitara，它被視為品牌電動化的重要起點。e Vitara採用全新的Heartect-e專屬電動平台，兼顧輕量化、車身剛性與安全性，主打輕靈好開省能源；搭載AllGrip-e電動四驅下，日常通勤到惡路都能應付。續航里程約433公里至520公里，實用取向明確。
【第7輛】Porsche911 GT3 RS Manthey Racing
本屆台北車展的超跑代表Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing，根本是掛牌上路的賽道武器。可調前翼與雙層尾翼，在200km/h就能產生409kg下壓力，飆到285km/h時更達860kg。裝上Manthey套件後，不只更快，也更穩。911 GT3 RS基本售價約1320萬元起，Manthey Racing套件逾260萬元，也就是說這輛超跑要價高達1580萬元以上。
【第8輛】Honda ZR-V e:HEV
Honda以暗黑剪影預告ZR-V e:HEV與Prelude將現身台北車展，其中ZR-V更是國內首次曝光。這款介於HR-V與CR-V之間的運動休旅，底盤使用Civic底盤延伸而來，從台灣本田透露的是2.0升e:HEV油電系統來看，未來導入車型很可能以油電為主，鎖定省油又好開的主流族群。
【第9輛】Hyundai New PALISADE Calligraphy
Hyundai公布本屆車展將帶來重量級驚喜，旗艦休旅The All‑New PALISADE Calligraphy將在台首度亮相！PALISADE Calligraphy作為品牌七人座SUV的頂級代表，不僅以五米級車格與豪華旗艦定位吸引消費者。搭載全新世代 2.5T‑Hybrid渦輪油電動力結合54kW電動馬達，可創造約334匹綜效馬力的動力輸出，展現穩健也可富動感的動態。
【第10輛】Alfa Romeo Junior
Alfa Romeo小型跨界新作Junior，正式鎖定新世代車迷。這款新車總代理將於2026年第2季引進台灣，預計提供油電與純電雙動力選擇。油電Ibrida採P2 Hybrid系統，綜效馬力145匹；純電Elettrica搭載54kWh電池，輸出上看280匹。不只帥，更把性能與電動化一次到位。
