台北車展訂單戰開打新RAV4開賣！ 預售價99萬元起最快1月底交車

Toyota第六代全新RAV4預售正式開跑，主打Hybrid先行、最快1月底交車，搭上台北車展賞車熱潮，成為2026開年最受矚目的訂單焦點之一。圖／Toyota

Toyota第六代全新RAV4運動休旅車，預計將於2026年1月13日在台正式發表上市。今（26）日率先公布預售價，104萬元起，搭配汰舊換新優惠，入手價可下探至99萬元起。今年正逢兩年一度的台北車展，總代理和泰汽車也看準這波賞車熱潮，將車展視為衝刺訂單的關鍵舞台，期望搶下開年好成績。和泰表示，若訂單進度順利，最快1月底即可交付首批新車給已下訂的車主。

車友們知道嗎？RAV4自1997年導入台灣以來，歷經五個世代，累計銷售已突破32萬輛，長年穩坐國內進口運動休旅冠軍車款，人氣可說是實打實累積而來。如今，全新第六代日本進口大改款RAV4即將登場，將以三種全新外觀與內裝設計導入6款車型，並已即日起開放預購。預購價104萬元起，搭配汰舊換新補助，入手門檻可下探至99萬元起。

不過，此次預購僅適用汰舊換新5萬元補助，並未包含2.0升小客車可適用的5萬元貨物稅減免，也等於間接透露，首波導入的車型將以2.5 Hybrid油電版本為主，暫時看不到2.0升自然進氣新車型的身影。

外型更為張狂的GR SPORT車型，更配備4WD能力。圖／Toyota

2.5 Hybrid 2WD驅動車款共提供豪華、尊爵、尊爵+、旗艦四種車型，預售價分別為104萬元（汰舊換新預購價99萬元）、118萬元（汰舊換新預購價113萬元）、123萬元（汰舊換新預購價118萬元）以及131萬元（汰舊換新預購價126萬元）。

另外，4WD驅動車款則包含兩款設定，分別為RAV4 ADVENTURE 4WD，預售價134萬元（汰舊換新預購價129萬元），以及RAV4 GR SPORT 4WD，預售價140萬元（汰舊換新預購價135萬元）。和泰表示，第六代RAV4將在1月13日正式上市，預計一月底首波新車到港交車，2.0升與PHEV插電式複合動力車款則正在向原廠爭取中。



