台北車展1/靚車新視界 HONDA篇
回想記者在十多年前入行的時候，參加的第一次台北車展就是在信義世貿，當時可以說是百花齊放，就連包括嘉鎷汽車、永三汽車、蒙地拿在內的超跑代理商都斥資來展出，就可以看出當年台北車展的盛況；因此也必須要坦誠，雖然還是由汽車公會主辦的展覽，不過整體的規模確實不如既往，但有參展的車商，還是端出了相當有誠意的參展新車或者概念車與國內消費者見面。
HONDA
ZR-V e:HEV
首先要說雖然在兩年前的東京，我們就已經到日本實際試駕過這輛本田旗下的跨界休旅車，但相較於當初我們開到的純油車，這次台灣本田宣布將以進口的方式引進ZR-V的e:HEV版本，預計將在第二季上市。
外觀上與日規的ZR-V並沒有太大的差別，整體的內裝也與現行所販售的本田車款沒有太大的差異，但品牌喊出了「擁有如房車般駕馭的休旅車」口號，就不難看出原廠對於這輛車的期望值。
車身尺碼介於CR-V和HR-V之間，搭配上年輕動感的外貌、開闊的車室空間、源自於Civic的底盤，讓ZR-V成為高質感的都會型跨界休旅，車輛預計搭載2.0升的e:HEV系統，但詳細的動力資訊都尚未公布，僅知道預計將會在第三季左右引進台灣。
Prelude
在Prelude宣布重返HONDA的陣容，將與GR 86一較高下之後，不少人對於這輛過去曾經風靡一時的雙門跑車有著相當程度的期待，雖然後續國外採用2.0升的e:HEV系統被不少人批評「不夠熱血」，但攤開北美的銷售數字，不難看出瞄準的族群早已經是「開帥不開快的五六十歲中年大叔」。
身為原廠定調的次世代混動跑車，Prelude設計上以Unlimited Glide為核心主軸，在協調的車身比例下，兼具了跑車的外觀還有多用途的機能，同時融合了Civic Type R的底盤，提供了更為極致的操駕，雖然目前釋出的動力並不大，但反倒讓這輛車成為了更適合日常生活的一台雙門跑車，國內則預計在第二季與消費者見面。
更多鏡週刊報導
業界專訪/放電獨角獸 EVOASIS 副董事長鄭旭捷
中古車展/1月11日單日限定 KIA首場精選中古車南港開賣
年度計劃/四大品牌駕馭多元可能 寶嘉聯合展望2026
其他人也在看
104 萬起、新 RAV4 登場！三種外型＋六種等級 怎麼選最聰明？
全新Toyota RAV4共規劃出豪華、尊爵、尊爵+、旗艦、ADVENTURE 4WD與GR SPORT 4WD六個車型等級，從都會家庭、戶外機能到運動取向都有明確對應，並且相較於104萬至140萬元之間的預售價格，除了入門豪華車型維持104萬售價不變，其餘版本全部再降1萬元，藉由更具競爭力的定價策略吸引買家進場，也充分展現和泰汽車想要持續鞏固銷售霸主地位的企圖心。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 2
宏佳騰MK150開價9.8萬元，搶攻多功能跨界輕檔車市場
宏佳騰於2026年1月5日正式發表全新多功能輕檔車MK150，主打將冒險元素與玩樂精神融入日常騎乘之中，鎖定想要一車多用、兼顧通勤與假日探索的年輕族群與輕度冒險玩家。MK150以相對親民門檻與高度實用性切入，展現宏佳騰對市場趨勢的精準掌握。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
TOYOTA全新第六代RAV4上市！ 汰舊換新99萬起 六車型選擇豐富
SUV經典傳奇-RAV4於1994年問世，上市後即以其優異的品質與性能，深受國內外消費者喜愛，在全世界已銷售超過1,500萬輛，亦是全球銷售霸主註1。而RAV4自1997年導入台灣後，深受台灣市場好評，不僅18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售也超過32萬輛註2。自2025年12月26日開放預接以來，市場詢問熱度瞬間引爆，累計訂單突破5,000張大關，其中 RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT 等個性化車型佔比更高達40%，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，更渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度。 三種性格 同一個傳奇！導入完整車型陣容，滿足不同客群的需求 全新第六代…CarFun玩車誌 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
車市回溫 和泰車RAV4本月破萬台
打響車市第一炮！一掃去年低迷，車廠龍頭和泰汽車13日發表全新TOYOTA ALL NEW RAV4，總經理蘇純興透露，自去年底開放預接後，訂單已突破5000張，有信心本月可突破1萬台，朝全年3萬台目標挺進，認為關稅議題已淡化，加上台股不錯，今年車市只會愈來愈好。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
TOYOTA全新 RAV4 首度搭載日本JTEKT開發的Pairdrive轉向控制技術
日本全球性汽車零組件和機械製造商JTEKT，12月22日宣布，該公司1988年以來所開發的全球首款電動助力轉向系統Pairdriver，已配置在TOYOTA的RAV4之上，這種人車協調自動駕駛輔助技術，將作為軟體定義車輛（SDV）普及的第一步。汽車日報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
台中捷運紫線進度曝光！耗時近4年第6次提送交通部
台中捷運七線齊發，相關興建進度再傳捷報。市府捷工局14日指出，捷運紫線可行性研究修正報告已完成，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，上周再次提送交通部審議。不過，可行性研究於民國111年首次送中央審議，來回修正已達6次且耗時近4年，外界盼中央盡速核定。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
【試駕】試過Audi A6 Avant 150kW後，要選e-tron還是TFSI？
Audi取消偶數車型電動奇數車型燃油系統策略，因此除了A6 e-tron外去年則推出燃油A6，而先前已體驗過Audi A6 Avant e-tron後，日前則試駕燃油A6 Avant，在分別體驗過純電與燃油不同動力系統後，要選e-tron還是TFSI呢？先前為朝電動化邁進，在轉型過渡時期讓消費者能區分純電與燃油車型，Audi 2023年時決定將偶數車型設定為電動車而奇數則是燃油車，不過事後全球電動化發展不如預期中順利，因此很快的2025年Audi就取消奇偶數區分純電與燃油，也因如此也才得以試駕到新世代燃油版A6 Avant，不過在試駕過後也思考到底要選e-tron還是TFSI呢？ 雖同為A6但為讓消費者能輕易分辨e-tron或TFSI，所以外觀有進行區隔調整，首先燃油A6 Avant水箱護罩來得比A6 Avant e-tron更加寬大和銳利，進而營造出更鮮明的運動氣息，而車身線條雖和A6 Avant e-tron相差無幾，但A6 Avant e-tron於視覺上就顯得較為圓潤，另外1,527mm車高也比燃油A6 Avant的1,472mm要高出不少，因此讓燃油版A6 Avant有著更加Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
叫道路救援「跳下拖吊車」 故障車駕駛遭後車撞亡
台北市 / 綜合報導 國道1號五楊高架道林口路段，昨(13)日晚上8點多發生一起死亡車禍，1輛休旅車行經南向40公里處時因為不明原因故障，車主叫了道路救援，等到車輛上了拖吊車，車主從車斗上跳下來，準備坐入拖吊車的副駕駛座時，當場遭後方 車輛 撞上，送醫後不治，其他拖吊車駕駛表示，在進行救援作業時，除了會擺放標誌提醒其他用路人，人員最好站在護欄或車道外，避免發生意外。國道路肩旁，一輛拖吊車上，載著一部白色休旅車，但拖吊車後方，有人來回走動不斷打電話，因為車道中間有人遭到車輛輾過，警消接獲通報，警車救護車通通到場，火速將傷患送往醫院，但男子當場沒了呼吸心跳，而撞上男子的肇事車輛，打起雙黃燈停在前方路肩。救護人員在現場，圍起三角錐，替男子急救隨後送上救護車，而這起國道死亡車禍，發生在昨日晚上8點多，國道一號五楊高架道南向40.6公里處，程姓駕駛因為車輛故障，打電話叫道路救援，車輛上吊車之後，程姓駕駛從拖吊車跳下來，準備坐上拖吊車副駕離去，卻被後方車輛撞上送醫不治。非當事拖吊車業者老大說：「就是讓客人先到我們車的前面去等，等(車輛)上車之後，他們再上車，擺那個三角錐，然後打警示燈，沒有下雨的話，盡量不要在車子裡面。」非當事拖吊車業者老大說：「盡量在車道護欄外面。」通常車輛在國道上故障，第一時間，車輛就要先開啟警示燈關掉引擎，人員要快速撤離道護欄外，或是車道外的安全處所，並且在車輛後方100公尺，要擺放車輛故障標誌，提醒後車注意，接著通報警方，而且時刻關注車後的動態。國道警察第一大隊五楊分隊長陳柏安說：「拖吊車排除作業中，駕駛遭後方的一部小客車撞擊，現場已無生命跡象，後續由救護車送往林口長庚醫院。」國道車輛速度很快，危險性高，執行救援任務時，不僅拖吊車駕駛會特別謹慎，駕駛也要多加留意，要是一個不小心，就有可能賠上性命。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Nissan Serena中期改款換上華麗的車頭，座艙科技大進化內建Google資訊娛樂系統
面臨建廠以來最大財務危機的Nissan日產汽車，目前正全力振作，進行全面性變革，變革程度之大，我們甚至可以從車子造型風格的改造看出端倪。Nissan旗下中大型多功能休旅Serena，市售車為六代車款，上市已有三年多，日本原比廠今日推出中期改款新車，在外型真是霸氣十足而且非常時尚，此外，座艙科技也有大幅進化，換上內建Google服務的全新資訊娛樂系統，並有更豐富的配置選擇，動力系統方面，Serena 仍沿用大家所熟悉的底盤平台和動力系統。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
60 期零利率 + 延長保固雙重送，賓士電車 EQA、EQB、EQE、EQE SUV 新春限時購車禮遇
台灣賓士鎖定豪華電動車市場推出全新禮遇，即日起至 2 月 28 日止，EQA、EQB、EQE 及 EQE SUV 均享「純電星未來」專案優惠，結合長年期零利率貸款與延長保固服務，並加碼頂級飯店住宿體驗，幫助消費者更輕鬆擁抱純電移動生活。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中市8條捷運轉乘站最多是綠線 運量最高是藍線、最長是橘線
台中市捷運目前只有一條綠線已通車，其他還有7條捷運，藍線正在施工中，綠線延伸進入綜合規劃，其他5條都在可行性研究的審查中；捷運工程局表示，8條捷運各有特色，捷運綠線將是轉搭乘點最多的路線，最長是機場捷運（橘線），而運量最高且目前進度最快的是藍線；一旦7條全完工，台中市軌道路網便成形。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！恐怖情人前男友追撞前女友。透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞 更多民視新聞報導恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
桃園中壢聯結車起火 國1南下一度回堵數公里
地方中心／周秉瑜 桃園報導今天（12）下午4點多，桃園中壢區中園路，發生一起火燒車意外，一輛聯結車開到一半，車頭突然冒煙起火，駕駛驚覺下車拿滅火器撲滅火勢，不料火勢蔓延相當快，不到半小時，整輛聯結車就被燒毀，由於當時是下班尖峰時段，國道一號南下車輛回堵好幾公里。橘紅火光猛烈燃燒，大量濃煙不斷從聯結車頭竄出，火勢一發不可收拾，消防人員獲報到場，趕緊佈水線滅火，只不過好端端的，怎麼會開到一半，突然起火。聯結車駕駛：「我開一開，右邊突然冒煙，我下來看，但火已經燒起來了，跳下來想要救火，但滅火器在另一邊，我來不及。」聯結車不明原因起火，消防隊佈水線滅火（圖／民視新聞）事發在週一（12）下午4點多，桃園中壢區中園路上，59歲林姓男子開著聯結車，車頭不明原因起火燃燒，駕駛一度拿滅火器想救火，無奈火勢來得太快，不到半小時，整輛車就被燒成灰燼。由於正值下班時間，國道一號南下往中壢方向，車輛回堵了好幾公里，警方進行交通管制。聯結車駕駛：「不到半小時就都燒光了，而且裡面都有塑膠。車是二手的，在哪裡買的我也不知道。」正值車流高峰，一度造成回堵（圖／民視新聞）根據了解，這輛聯結車是向別人借來的，無情大火讓生財工具被燒的面目全非。燃燒面積3平方公尺，所幸火勢在半小時撲滅，無造成人員傷亡，目前拖吊車已拖離車輛，清潔隊處理地面油漬及車體殘渣，至於起火原因，有待火調人員釐清。原文出處：桃園中壢聯結車起火整輛車燒毀 國1南下回堵數公里 更多民視新聞報導日本群馬縣高速公路57車連環撞 釀1死26傷屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火國3台中霧峰段5車追撞火燒車！烈焰沖天釀2傷 車流回堵3公里民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中捷紫線修正報告送交通部 蘇瑞文：串聯綠藍橘線台鐵成環狀路網
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 台中市政府持續推動中部地區軌道運輸建設，完善捷運整體路網布局。市府今（14）表示，日前已依交通部鐵道局114年10月22日審查意見，完成捷運紫線可行性研究修正報告，針對國產化推動、捷運路線銜接及營運模式等議題補充相關說明，並依程序再次提送交通部審議，持續推進紫線建設規劃作業。 捷工局長蘇瑞文表示，北屯、太平、大里及霧...匯流新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
小米生態鏈Uleemark登台！Tesla專屬隔熱紙套裝1.38萬起、同步推「玻璃破損重貼保障」安心險
隨著電動車市場持續成長，車主對隔熱紙的需求已不僅止於遮陽隔熱，更關注是否影響GPS、ETC與行動通訊等車用電子系統。結合美、日、德三國核心技術的國際知名車膜品牌Uleemark正式宣佈進軍台灣市場，並由昌榮國際貿易股份有限公司擔任台灣獨家總代理。首波鎖定Tesla Model 3與Model Y車系，推出主打「零金屬、不影響訊號」的專屬隔熱紙套裝，全車完工價最低NT$13,800起。Zeek玩家誌 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
新莊公車撞小貨車4人送醫 疑方向盤機械故障釀禍
社會中心／王毓珺 劉毓琦 新北報導驚悚車禍！今天（13日）下午，在新北市新莊區，有輛公車行駛到一半，突然往左邊切，撞上後方直行的小貨車，肇事公車司機供稱，是因為方向盤機械故障，車輛才被迫往左切釀禍，整起車禍造成公車上4名女乘客受傷送醫，其餘乘客也飽受驚嚇。午後大馬路上，車輛好端端的行駛，但沒想到一輛公車，突然往左邊切，後方直行的小貨車，根本來不及閃避，當場被撞上，整輛公車還晃了好大一下，可以想見撞擊力道有多麼強大。目擊民眾：「（公車）司機說什麼，方向盤一直轉不回來，然後就撞下去了，救護車消防車都有來，救護車好像來45台吧，然後消防車來2台這樣子。」新莊公車撞小貨車4人送醫 疑方向盤機械故障釀禍（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到公車還停在這裡，而且可以看到，這條路的車流量其實相當大，當時公車跟小貨車發生碰撞後，也是造成交通大打結。」事情發生在13號下午3點多，新北市新莊區中正路上，初步了解，61歲的吳姓公車駕駛，自稱因為機械故障，突然被迫左切，撞向中央分隔島，以及後方的小貨車，造成公車上的4名女乘客，手腳、頭部以及牙齒受傷，緊急送醫治療，其他的乘客也飽受驚嚇。新莊公車撞小貨車4人送醫 疑方向盤機械故障釀禍（圖／民視新聞）非當事公車駕駛：「這可能應該是機械問題啦，應該是就是機械故障這類的啦，（這台車）新的啊，好像今年剛開而已呀，2025年的啊。」肇事的公車才剛出廠一年，怎麼會上路到一半就出狀況，所幸沒有釀成嚴重傷亡，但公車是不少人的通勤工具，業者恐怕得好好檢修車輛，民眾才能安心搭乘。原文出處：新莊公車撞小貨車4人送醫 疑方向盤機械故障釀禍 更多民視新聞報導超扯！新北公車誤闖機車道 上班族「卡死路中」有家歸不得基隆人瑞公車站暈倒OHCA 休假消防火速CPR將人救回我有錢不怕罰！ 男子＂公車站牌抽菸＂司機制止爆爭執民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
赴韓旅遊注意！首爾公車大罷工「運量僅平時6%」 市府急增地鐵班次
據南韓媒體今天（1/13）報導，首爾公車工會今天凌晨宣布，展開無限期大罷工，今天上午市內約7千輛公車，僅有478輛運行，運行數量剩平時的6%左右，首爾市府緊急增加地鐵班次，希望減輕市民不便。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賈董攀101最高點照片曝 網驚呆：光看就腿軟
40歲極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）先前宣布參加Netflix的節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰台北101。董事長賈永婕今（14）日分享多張站在101頂端的照片，直呼：「我承認我腿很軟，但是我就是有勇氣站上去接受挑戰」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 29
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 173