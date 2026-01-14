台北車展1/靚車新視界 HONDA篇

回想記者在十多年前入行的時候，參加的第一次台北車展就是在信義世貿，當時可以說是百花齊放，就連包括嘉鎷汽車、永三汽車、蒙地拿在內的超跑代理商都斥資來展出，就可以看出當年台北車展的盛況；因此也必須要坦誠，雖然還是由汽車公會主辦的展覽，不過整體的規模確實不如既往，但有參展的車商，還是端出了相當有誠意的參展新車或者概念車與國內消費者見面。

HONDA

ZR-V e:HEV

尺碼介於CR-V和HR-V之間，預計將採2.0升e:HEV系統。

首先要說雖然在兩年前的東京，我們就已經到日本實際試駕過這輛本田旗下的跨界休旅車，但相較於當初我們開到的純油車，這次台灣本田宣布將以進口的方式引進ZR-V的e:HEV版本，預計將在第二季上市。

外觀上與日規的ZR-V並沒有太大的差別，整體的內裝也與現行所販售的本田車款沒有太大的差異，但品牌喊出了「擁有如房車般駕馭的休旅車」口號，就不難看出原廠對於這輛車的期望值。

車室內空間相當開闊，並採用數位儀表搭配上觸控螢幕的鋪陳。

車身尺碼介於CR-V和HR-V之間，搭配上年輕動感的外貌、開闊的車室空間、源自於Civic的底盤，讓ZR-V成為高質感的都會型跨界休旅，車輛預計搭載2.0升的e:HEV系統，但詳細的動力資訊都尚未公布，僅知道預計將會在第三季左右引進台灣。

Prelude

經典跑車Prelude復活後首度現身國內，採用雙門跑車設計，預計將強打TOYOTA的GR 86。

在Prelude宣布重返HONDA的陣容，將與GR 86一較高下之後，不少人對於這輛過去曾經風靡一時的雙門跑車有著相當程度的期待，雖然後續國外採用2.0升的e:HEV系統被不少人批評「不夠熱血」，但攤開北美的銷售數字，不難看出瞄準的族群早已經是「開帥不開快的五六十歲中年大叔」。

車輛採用斜背設計，底盤以Civic TypeR為基礎，創造更好的駕馭感受。

內裝與現行販售的HONDA沒有太大的差異。

身為原廠定調的次世代混動跑車，Prelude設計上以Unlimited Glide為核心主軸，在協調的車身比例下，兼具了跑車的外觀還有多用途的機能，同時融合了Civic Type R的底盤，提供了更為極致的操駕，雖然目前釋出的動力並不大，但反倒讓這輛車成為了更適合日常生活的一台雙門跑車，國內則預計在第二季與消費者見面。

