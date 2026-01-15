台北車展1/靚車新視界 MITZUBISHI&HYUNDAI篇

回想記者在十多年前入行的時候，參加的第一次台北車展就是在信義世貿，當時可以說是百花齊放，就連包括嘉鎷汽車、永三汽車、蒙地拿在內的超跑代理商都斥資來展出，就可以看出當年台北車展的盛況；因此也必須要坦誠，雖然還是由汽車公會主辦的展覽，不過整體的規模確實不如既往，但有參展的車商，還是端出了相當有誠意的參展新車或者概念車與國內消費者見面。

MITZUBISHI

XForce

久久沒有推出乘用車的MITZUBISHI在本次的車展上端出了全新的跨界休旅車XForce，為了這輛車的上市，日本原廠還特別派員到台灣進行研究，將車輛多次調校與優化，使其成為更適合台灣的車款。

廣告 廣告

在品牌全新設計語彙的加持下，XFORCE擁有兼具力量和速度感的外貌。

這輛車採用品牌全新的「Silky & Solid」設計語彙，外觀上兼具了力量和質感，內裝則採用雙螢幕配置，整合了10.25吋的數位儀表還有12.3吋的中控螢幕，不僅提供了滿配的科技，同時額外可以顯示包括車輛傾角、海拔高度等即時的地形資訊。

車內運用雙螢幕的配置，科技感十足。

動力採用1.5升直列四缸汽油引擎，雖然沒有渦輪讓這部車僅有105ps的最大馬力，但針對台灣多雨且多山的複雜環境，原廠提供了包括濕地、泥地、砂石在內的駕馭模式，並輔以AYC主動式彎道動態控制系統，提供更為穩定的操控。

XForce將有三個版本，建議售價從最入門的79.9萬起，到最高規的84.2萬，預計將在開始交車。

HYUNDAI

Paliside Hybrid

第一代無緣引進國內的Paliside，終於在本次的車展上迎來了第二代的車型，也預示了這輛車將在未來台灣的路上馳騁。

正七人座的休旅Palisade，外觀相當的方正，車長超過五米看起來也非常的大台。

身為七人座的代表，Paliside在大改款後的外觀上運用了方正的線條搭配上搶眼的燈組來呈現出「存在感」，這個原本是為了北美市場打造的車款，不僅擁有超過五米的車長，同時方正的設計也讓車內空間極為開闊，但哪怕是碩大的車身，都不能阻擋這輛車帶有優雅的風貌。

外觀上運用了方正的線條搭配上搶眼的燈組來呈現出強烈的「存在感」。

車內則換上了HYUNDAI最新的雙12.3吋曲面螢幕，再搭配上質感相當好的皮革還有飾板，展現出非常豪華的氛圍；車輛預計搭載2.5升Hybrid系統，這套現代集團全新設計的動力單元預計將採用P1+P2雙馬達的並聯架構，最大馬力可來到334ps。

Paliside Hybrid預計將會在第二季引進國內，屆時將為國內大型七人座休旅車級距注入新血。

更多鏡週刊報導

台北車展1/靚車新視界 SUZUKI篇

台北車展1/靚車新視界 NISSAN篇

台北車展1/靚車新視界 HONDA篇