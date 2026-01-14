台北車展1/靚車新視界 NISSAN篇

回想記者在十多年前入行的時候，參加的第一次台北車展就是在信義世貿，當時可以說是百花齊放，就連包括嘉鎷汽車、永三汽車、蒙地拿在內的超跑代理商都斥資來展出，就可以看出當年台北車展的盛況；因此也必須要坦誠，雖然還是由汽車公會主辦的展覽，不過整體的規模確實不如既往，但有參展的車商，還是端出了相當有誠意的參展新車或者概念車與國內消費者見面。

NISSAN

QASHQAI e-power

近幾年繳出相當慘烈成績單的NISSAN，終於端出了全新且有競爭力的產品，也是我們去年十月到日本試駕的QASHQAI，這輛品牌在2006年所推出的跨界休旅，至今演進到了第三代的車型，也是首度宣布將這輛車將引進國內市場。

廣告 廣告

第三代的QASHQAI在換上e-power動力後，也將在年底首度導入國內。

QASHQAI的外觀採用新世代的設計，不僅解決了當前NISSAN的市售車被評論過於老氣的問題，緊接著就是第三代的e-power系統不僅採用全新1.5升的直列三缸渦輪引擎之外，這套系統擁有模組化的五合一架構，將馬達、發電機、逆變氣、差速器跟變速箱整合在一起，不僅能減輕重量，同時馬達的輸出功率也有效提高。

外觀採用新世代的設計語彙，與現行的NISSAN車款有極大的區別。

此外最重要的就是根據原廠的數據，這套系統的平均油耗是驚人的每百公里4.5公升，也代表著平均油耗為22.2公里，同時因為全新技術的緣故，保養週期延長到了兩萬公里一次，足以吸引小資族群的目光。

目前根據裕隆日產QASHQAI e-power評估將會在第四季才會以進口的方式導入，最主要的原因當然是因為和日本母廠還在溝通相關的配額、配備以及售價，至於未來是否有機會轉為國產，也是值得關注的一件事情。

更多鏡週刊報導

台北車展1/靚車新視界 HONDA篇

業界專訪/放電獨角獸 EVOASIS 副董事長鄭旭捷

中古車展/1月11日單日限定 KIA首場精選中古車南港開賣