台北車展1/靚車新視界 SUZUKI篇

回想記者在十多年前入行的時候，參加的第一次台北車展就是在信義世貿，當時可以說是百花齊放，就連包括嘉鎷汽車、永三汽車、蒙地拿在內的超跑代理商都斥資來展出，就可以看出當年台北車展的盛況；因此也必須要坦誠，雖然還是由汽車公會主辦的展覽，不過整體的規模確實不如既往，但有參展的車商，還是端出了相當有誠意的參展新車或者概念車與國內消費者見面。

SUZUKI

e-Vitara

與包括HONDA和NISSAN在內的車款相同，其實e-Vitara早已經在去年十月的東京車展上被我們捕獲，這輛外觀上與現行SUZUKI所販售的車款有相當大差異的新車，乍看下來比較像是前年我們所拍到的eVX概念車。

e-Vitara是SUZUKI導入國內的首款純電車，相較於TOYOTA的雙生車售價更為低廉。

全車採用多邊形的設計元素，搭配上貫穿式的燈具、大面積的防刮材質以及隱藏式的後車門把手，創造出全新動感的樣貌；車內則運用10.1吋的數位儀表和10.25吋的觸控螢幕所構成，這也是品牌首度擺脫了傳統雙圓式的指針儀表，在科技層面上可以說終於有了大大的進步。

SUZUKI Taiwan也在本次車展上發表了這輛車，預計將會有兩個版本，擁有174ps馬力的二輪驅動版本建議售價為115萬，而雙馬達239ps的四輪驅動版本則開價123萬，相較於雙生車Urban Cruiser的售價更為低廉，預計在第二季開始交車。

