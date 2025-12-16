台北車禍律師推薦解答車禍最常犯的4個錯誤

【商家指南推廣專題】

圖片由林蔡承律師提供

每年交通事故數量居高不下，許多民眾在事故發生後，常因情況混亂或不熟悉程序，而忽略能保障自身權益的關鍵步驟，今天就讓台北車禍律師推薦人選林蔡承律師為你解答車禍最常犯的4個錯誤。

一、錯過各種申請時間

於事故6個月內，不服警方初步研判的肇事責任歸屬，須向行車事故鑑定會申請「鑑定」。

於事故6個月內，受有傷害的人，須到警察局或直接到地檢署提出刑事傷害罪告訴。

於事故2年內，到地方法院填寫並遞出「民事起訴狀」，訴請肇事者賠償。

於事故2年內，到對方車輛投保之強制險保險公司，「申請強制險」保險金，以及申請自己所投保之保險理賠。

二、忘記有強制險可以申請理賠

每台汽、機車依法都有強制投保「強制汽車責任保險」，只要是因交通事故受傷，就可向保險公司申請保險金，而傷害醫療費用給付上限為20萬元（包含交通費用上限2萬元、看護費用上限3萬6千元），失能、死亡保險金最高200萬元。

台北車禍律師推薦人選林蔡承律師提醒，倘若車禍的責任全部都在自己身上，即便無法向對方求償，還是能向對方車輛「強制汽車責任保險」的投保公司，申請傷害醫療費用理賠；若對方車輛未投保強制險，也能向交通事故特別補償基金申請補償。單一汽車事故例如駕駛自摔、自行碰撞路樹或電線桿等，造成後座乘客受傷或死亡，該「乘客」或其遺屬也可以申請強制險理賠。

三、等檢察官起訴才附帶民事求償

依法必須等到檢察官起訴被告之後，才能向法院提出「刑事附帶民事起訴狀」。但按照實務經驗，民眾多會拖到快6個月才要提出告訴，等被告做完筆錄、聲請鑑定、覆議，又移付調解多次，導致檢察官最終沒辦法在事故2年內起訴被告，告訴人沒有另外向法院提起民事訴訟求償，超過侵權行為請求權的2年時效，被告是能拒絕賠償的。

林蔡承律師強調，等到檢察官起訴之後才附帶民事求償，只有省到要給法院的裁判費（例如請求賠償50萬元，應繳裁判費6,700元）。若是想儘速拿到賠償金，不妨先繳裁判費，法院不但可以儘速判決，也能從被告收到起訴書的隔天就開始計算年利率5％的遲延利息，最終被告也須負擔裁判費。實際拿到的賠償金，很可能比等到檢察官起訴之後才附帶民事求償還要多。

四、沒有加保「律師費用補償條款」

台北車禍律師推薦人選林蔡承律師表示，有投保「律師費用保險」的民眾，如果發生車禍造成他人受傷，律師費也可以向保險公司申請理賠。律師能提供法律諮詢、陪同到警局做筆錄、調解、陪同至地檢署開偵查庭等法律服務，尤其只有律師可進入偵查庭或法庭替被告辯護，這部分保險公司的理賠人員無法陪同處理。

查詢各家產險公司的「律師費用補償附加條款」保費，只要花費幾百元就可以理賠動輒數萬元的律師費，因此投保責任險的同時，別忘記加保「律師費用保險」，保障自身權益。

台北車禍律師推薦人選

為民眾們整理「車禍最常犯的4個錯誤」的林蔡承律師，是我國少數同時熟稔保險理賠、偵查實務及民、刑事訴訟程序的律師，也是我國規模最大產物保險公司的法律顧問，能解決車禍相關保險理賠及法律問題。若是申請強制險理賠遭到刁難，或申請結果與預期不符，可向林蔡承律師諮詢求助；有訴訟上的問題，也可與林蔡承律師預約案件諮詢。

更多台北車禍律師推薦人選資訊請洽以下連結

受訪律師：林蔡承律師

電話：(02)2555-1908

地址：台北市中山區松江路158號10樓

營業時間：週一至週五09:00~18:00

LINE：https://rink.cc/jt0m9

預約諮詢：https://rink.cc/oj6wr

（非營業時間可透過官方LINE聯繫）

以上訊息由林蔡承律師提供