台北車站丟擲煙霧彈影片曝光 男戴防毒面罩至少扔了5枚彈藥

歹徒在北車連續丟了至少五顆煙霧彈。翻攝畫面



台北車站19日遭投擲煙霧彈，導致1人當場沒有呼吸心跳，另有1人嗆傷。丟擲煙霧彈的歹徒在行兇後逃離現場，如今，兇嫌丟擲的畫面曝光，他頭戴防毒面具，引燃煙霧彈後往遠處一丟，自己則逃跑。轄區中正警一分局正全力追緝惡徒到案，釐清其動機。

畫面顯示，一名穿著黑衣和黑褲的男子，拉著行李箱，自己戴著防毒面具，連續在車站出口，投擲了至少五顆煙霧彈。整個過程被拍下，他一路投擲引燃，導致整個車站內煙霧瀰漫。

