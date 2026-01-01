台北車站余家昶悼念牆 開放獻花至2日

（中央社記者陳昱婷台北1日電）57歲余家昶19日在台北市隨機攻擊案中為阻擋犯嫌而喪命。台北捷運公司今天表示，配合告別式舉辦，在台北車站M7出口處設置的悼念牆明天中午起停止接受留言與獻花。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，配合余家昶告別式舉辦，在台北車站設置的悼念牆開放民眾獻花及留言至明天中午12時止，余家昶告別式籌辦單位將在明天下午派員把現場的感念與追思運載到會場。

北捷表示，對於民眾表達心意物品的處理方式，都已經和余家昶家屬商談，並遵照家屬的意願，同時希望大家尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。

北捷表示，線上留言區會持續開放至告別式結束，至於民眾留在現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由北捷代為銷毀。

19日隨機攻擊案發生後，許多感佩余家昶勇氣的民眾自發前往現場獻花致敬，台北捷運公司也順應設置暫時性悼念牆，並協調店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司，將2面施工圍牆重新設計。直到昨天，仍有民眾前來致意，寫下「余先生，新年快樂」。

北捷今天表示，這段期間民眾張貼或放置的留言貼、卡片，車站人員每天都在收班後分區取下，逐張黏貼製版，並掃描拍照後保存，將在明天下午併同交給告別式籌辦單位。（編輯：黃世雅）1150101