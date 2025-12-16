台北車站停車場化身聖誕童話鎮

迎接歲末佳節，正好停股份有限公司把節日帶進每一段旅程，以「聖誕童話鎮」為主題，在台北車站停車場打造濃厚聖誕氛圍，限定主題與溫馨燈飾，讓往來旅客與用路人，感受到節慶祝福，並為冬季城市增添溫暖光點。

聖誕樹與燈海 點亮童話旅程序幕

聖誕童話鎮從西側地上停車場為起點揭開序幕，設置4米高的聖誕樹與3米高的懸掛聖誕老人，搭配雪花、樹燈，營造出童話故事般的節慶場景。入夜後燈光亮起，成為民眾拍照留念的景點，讓停車場不只是停車場，而是踏入童話故事的旅程，讓人充滿驚喜與期待。

廣告 廣告

西 側 地 上 停 車 場 以 懸 掛 聖 誕 老 人 與 雪 花 燈 佈 置 ， 增 添 濃 厚 耶 誕 氛 圍 。 ( 圖 片 提 供 ： 正 好 停 股 份 有 限 公 司 )

▲西側地上停車場以懸掛聖誕老人與雪花燈佈置，增添濃厚耶誕氛圍。(圖片提供：正好停股份有限公司)

同時，西區地下停車場以「冰雪村」為主題，以柔和燈光與可愛雪人營造冬季的浪漫，而東區地下停車場以「糖果村」的亮麗色彩，點綴出繽紛又甜甜的歡樂氛圍，讓旅客在平凡的路途中遇見小小的奇蹟，夜間燈光啟動後，更成為台北車站獨具特色的節慶亮點，節慶佈置活化公共空間，讓民眾有截然不同的體驗，使停車場更加溫暖友善。

西 區 地 下 停 車 場 設 置 雪 人 與 雪 花 造 景 燈 飾 ， 吸 引 民 眾 拍 照 打 卡 。 ( 圖 片 提 供 ： 正 好 停 股 份 有 限 公 司 )

▲西區地下停車場設置雪人與雪花造景燈飾，吸引民眾拍照打卡。(圖片提供：正好停股份有限公司)

一同踏上屬於您的聖誕童話

正好停股份有限公司表示，停車場不只是交通行程的起點與終點，更能在細節中創造驚喜與溫度。「我們希望透過主題佈置，讓每位旅客在忙碌城市生活裡，也能在短暫的停車時刻感受到被節日氣息包圍的愉悅，感受最真切的祝福，與民眾一起迎接嶄新的一年。」

「 聖 誕 童 話 鎮 」 多 樣 造 景 為 民 眾 帶 來 不 同 驚 喜 。 ( 圖 片 提 供 ： 正 好 停 股 份 有 限 公 司 )

▲「聖誕童話鎮」多樣造景為民眾帶來不同驚喜。(圖片提供：正好停股份有限公司)

歡迎民眾於12月前往台北車站停車場，共同感受節慶氣息，為2025年畫下溫暖又繽紛的句點。

東 區 地 下 停 車 場 打 造 繽 紛 的 糖 果 村 ， 讓 民 眾 在 通 行 間 感 受 童 話 般 的 聖 誕 驚 喜 。 ( 圖 片 提 供 ： 正 好 停 股 份 有 限 公 司 )

▲東區地下停車場打造繽紛的糖果村，讓民眾在通行間感受童話般的聖誕驚喜。(圖片提供：正好停股份有限公司)

麋 鹿 與 聖 誕 老 人 營 造 濃 厚 聖 誕 氣 息 ， 成 為 民 眾 拍 照 打 卡 的 熱 門 亮 點 。 ( 圖 片 提 供 ： 正 好 停 股 份 有 限 公 司 )

▲麋鹿與聖誕老人營造濃厚聖誕氣息，成為民眾拍照打卡的熱門亮點。(圖片提供：正好停股份有限公司)

西 側 地 上 停 車 場 出 入 口 以 燈 光 點 綴 ， 展 現 溫 馨 節 慶 的 迎 賓 氛 圍 。 ( 圖 片 提 供 ： 正 好 停 股 份 有 限 公 司 )

▲西側地上停車場出入口以燈光點綴，展現溫馨節慶的迎賓氛圍。(圖片提供：正好停股份有限公司)