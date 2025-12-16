台北車站全新亮點！公共鋼琴今正式啟用 台鐵：旅客可自由彈奏

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵台北車站今（16）日舉辦「公共鋼琴啟用典禮」，未來旅客可自由彈奏，成為台北車站全新亮點。台鐵公司說明，本次在善福德學會與台灣國際藝術家協會支持下，引進高品質鋼琴進駐北車一樓大廳，象徵藝術走入城市、走進旅客生活。

今日啟用典禮活動主視覺以《玉山美景》為靈感，象徵臺灣的高度與厚度，並呼應「看見台灣、聽見台灣」的文化觀念。（圖／台鐵提供）



台鐵公司指出，台北站是台灣最重要的人流匯聚點之一，不僅象徵跨城移動的節奏，也承載城市文化的流動。本次公共鋼琴啟用，以自然、人文、族群多樣性為核心，透過音樂演出連結城市與旅客，傳遞「文化讓交通場站更溫暖、更有人情味」的理念。

廣告 廣告

今日啟用典禮活動主視覺以《玉山美景》為靈感，象徵臺灣的高度與厚度，並呼應「看見台灣、聽見台灣」的文化觀念。節目內容結合民謠、客家音樂、原住民元素與古典編曲，安排多位青年音樂家與重量級表演者演出，包括鋼琴獨奏、笛與小提琴合奏《天黑黑》、經典曲〈丟丟銅仔〉改編，以及白玉光理事長領軍七位音樂家合唱《美哉台灣》。壓軸則由大直美聲合唱團以清亮人聲呈現〈上帝會來照顧你〉，為活動畫下溫暖句點。

台鐵公司強調，未來臺北站將持續配合公益文化活動，並以自由彈奏的公共鋼琴，鼓勵旅客以音樂述說屬於自己的故事；典禮過後公共鋼琴正式啟用，代表藝術將持續陪伴往來旅客，走入城市日常。

更多FTNN新聞網報導

台北車站驚傳性侵案！台鐵急宣布4大措施加強防護 請北市社會局加強「無家者」輔導安置

用手機就能搞定！台鐵2026年新規則上路 單日訂票可買9張、APP預購更方便

屏東新地標即將誕生！達麗建設砸70億蓋台鐵都更案 台鐵估至少分回20億

