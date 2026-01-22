台北車站危安演練落幕 蔣萬安評滿意預告下階段

（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北車站今天下午舉行無差別攻擊危安演練，台北市長蔣萬安視察後表示，對此次演練感到滿意，接下來還會與新北市進行第3階段的演練，將規模與層級再向上提升。

繼去年底在台北捷運市政府站進行演練後，台北市政府今天在台北車站再度舉辦無差別攻擊危安演練，模擬多名歹徒在台鐵月台丟擲煙霧彈後，於地下3樓共構區內無差別攻擊民眾，接著攜帶爆裂物逃竄至地下街區。

演練結束後，蔣萬安在講評前率領參與人員替昨天殉職的基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑默哀，並對詹能傑表示「任務結束，辛苦了」，也盼眾人一同為仍在接受救治的消防員集氣。

蔣萬安隨後表示，今天演練整合4鐵、4地下街及1商場，還有中央、地方及民間的力量，非常扎實、完整且順利成功，他要向所有參與事前規劃及實際操演的夥伴表達最高敬意、最大感謝。

蔣萬安說，這是去年底1219事件後啟動的第2階段危安演練，規模及情境都比在捷運市政府站的第1階段更大、更複雜，但今天從第一時間即刻指揮調度，到各單位自衛編組成形，及大量傷患的即時救助與後送，他要給予所有參與者很大肯定。

他說，演練就是希望在突發事件發生時，能夠不慌張地沉著應對，呼籲大家秉持料敵從寬、禦敵從嚴精神，不疏漏或輕忽任何環節，且勿恃敵之不來，恃吾有以待之，做好萬全的準備，並期許未來任何演練都持續全神貫注、全心投入。

蔣萬安會後被媒體堵訪時表示，對今天演練整體狀況感到滿意，接下來第3階段將把規模與層級再向上提升，進行台北、新北的跨縣市演練。市府表示，第3階段演練預計2月農曆春節前舉行，情境為多名歹徒在跨縣市多個車站攻擊。

此外，蔣萬安提醒，民眾遇到緊急事件請落實「逃、躲、報」，第一時間先遠離現場或尋找安全躲避處，不要圍觀、拍照，再協助報案與通報。

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，導致包含犯嫌在內共4人死亡。蔣萬安認為，此事凸顯提升全民防衛意識的重要性，要求辦理強化危安聯合演練。（編輯：黃世雅）1150122