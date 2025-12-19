台北車站及中山站隨機攻擊事件累計7傷3命危 嫌犯墜樓搶救中

台北市今（19）日晚間5時許發生一起隨機攻擊事件，一名男子頭戴防毒面具，在台北車站捷運M7出口外丟擲多顆生存遊戲用煙霧彈 圖：截取自「threads」@linkasdnews

[Newtalk新聞] 台北市今（19）日晚間發生連環隨機攻擊事件，一名男子先於捷運台北車站M7、M8出口附近投擲多顆煙霧彈及疑似汽油彈，並持長刀刺傷路人，造成至少2人受傷，其中1名57歲男子試圖制止時遭刺背部，呈現OHCA（無呼吸心跳）命危送台大醫院搶救。嫌犯逃逸後，約半小時內轉往鄰近中山站外，繼續投擲煙霧彈並持長刀隨機砍傷多名路人，隨後闖入誠品南西店。警方趕抵包圍後，嫌犯從高樓墜落，當場無生命跡象送馬偕醫院急救中。目前全案累計7名民眾受傷，其中3人命危、4人輕重傷，詳細傷亡及案情警方正釐清中。

據警方及目擊者指出，事件於下午5時24分許起於台北車站，嫌犯頭戴防毒面具、推行李箱，手持30公分長刀，連續投擲4至6顆生存遊戲用煙霧彈，現場爆出巨響、濃煙瀰漫、刺鼻惡臭，民眾誤以為火警或爆炸，尖叫奔逃，捷運板南線一度過站不停。過程中，57歲余姓男子疑似上前制止，反遭嫌犯從背後刺傷倒地，另有1人嗆傷。嫌犯迅速逃離，轉往中山站外路口，繼續投擲煙霧彈製造混亂，並揮刀攻擊等候紅燈的機車騎士及行人，造成多名傷者大出血。嫌犯闖入誠品南西店後，警方包圍，嫌犯最終從5至6樓高處墜樓，目前搶救中。嫌犯年約27歲，動機不明，不排除報復社會或預謀攻擊，警方已調閱監視器追查是否涉及其他因素。

行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳及台北市長蔣萬安陸續抵達現場視察，卓榮泰指示全國車站、捷運及航空站提高警戒，並要求盡速釐清案情。台北捷運公司表示，已恢復正常營運，但加強全線巡檢及安檢，呼籲民眾遇異常立即通報。事件引發社會恐慌，警方強調將加強公共場所巡邏，確保民眾安全。

