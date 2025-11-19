台北車站商場重招標 陳世凱：將改建煥然一新

交通部19日舉行招商大會，推出60項招商案，總商機達3339億元創新高。（蔡明亘攝）

交通部今舉行招商大會，推出60項招商案，總商機達3339億元創新高。交通部長陳世凱表示，今年5大亮點商案中的台北車站改建及營運移轉案，預計民間投資金額約7.6億元，屆時北車的商場、大廳及電務設備等，都會改建更新，會讓大家看見完全不一樣的北車，預計12月公開招標。

交通部精選5大亮點商案，包括航港局主辦的「基隆市威海營區舊址基地新建營運移轉BOT案」，案件規模約40.5億元；台灣港務公司主辦的「高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案」，案件規模約86.99億元；台鐵主辦的「台北市台北車站大樓G＋1、G＋2、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」，案件規模約7.6億元。

亮點商案還有台鐵主辦的「高雄市自立路土地開發案」，案件規模約150億元；鐵道局主辦的「高速鐵路台南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發經營案」，案件規模約72億元。

陳世凱指出，今年整體招商金額增加近500億元，到達3300億元，過去5年交通部創造商機超過1兆元，目前以行政院兆元投資國家方案來看，交通部已達標，今天有60件合作案，包括採購與促參等方案，並精選出5大亮點商案。

陳世凱提到，北部鄉親較知道的基隆威海營區BOT案，未來會有新的旅運和商務空間，將會非常漂亮，還有大眾常去的台北車站，將改建成嶄新的大廳、內部新裝修及新的電務系統等，至於高雄的台鐵土地合作案，未來則希望在台鐵高雄地下化後，整個市區會因此煥然一新、促進高雄市區發展。

針對受矚目的台北車站改建及營運移轉案，陳世凱說，北車招商狀況目前照進度走，希望讓大家看到跟過去完全不一樣的北車，預計今年12月就會公開招標，北車大家已看了很長一段時間，將透過這次內部整修，盼整個商場空間、候車空間、整體電力系統包括冷氣與消防等，都要有新的改變。

談及今年招商績效？陳世凱表示，目前有200多億元已簽約，後續還會繼續增加，今年一定會達成行政院給交通部訂的兆元投資國家計畫中要求的332億元金額，一定會超過，且交通部每次在促參或投資案達標率，一直都是各部會第一名，達成率高達81％。

